"Не зрозуміють і не пробачать": Портников жорстко відповів команді Зеленського

Журналіст Віталій Портников вважає, що українці не зможуть зрозуміти і пробачити президенту Володимиру Зеленському провал у питаннях зниження тарифів на комунальні послуги.

Зокрема, він звернув увагу на слова представника президента в уряді Андрія Геруса який заявив, що виборці Зеленського проголосували не за зниження тарифів, а за "велику ідею і мрію", свідчить публікація журналіста в блозі "Еспресо".

За його словами, українці проголосували за очікування, які не зміг би виправдати жоден політик. Однак зовсім інша справа – "народний президент", який вважає за краще виступати від імені народу, а не від імені інституції.

"Звичайні люди сприймають Зеленського не як частину політичного класу, а як вихідця з-поміж себе, як союзника. Ніхто і ніколи не зможе пояснити їм, чому цей союзник не може просто виправити цифри в платіжках, домовитися з Путіним, словом – полегшити життя простим людям. Вони не зрозуміють і не пробачать. Тут розчарування і роздратування вже за кілька місяців почне зашкалювати", – зазначив Портніков.

"І дуже важливо, щоб це загальне розчарування і роздратування призвело, у найгіршому випадку, просто до падіння рейтингу Володимира Зеленського і дострокових виборів глави держави, а не до краху самих державних інституцій", – резюмував журналіст.

Портников вважає, що українці не зможуть пробачити Зеленському провал у питаннях зниження тарифів

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

НАК і уряд раніше вже досягли угоди щодо зниження ціни на газ у травні,але вона передбачає, що ціна збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вищими, ніж встановлений Кабміном рівень.

Водночас у команді Зеленського заявили, що питання зниження комунальних тарифів не є прерогативою президента.

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