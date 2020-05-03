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3 травня • оновлено в 23:09
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Не змогли платити оренду: третина українських ресторанів не пережила карантин

9.5т
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З початку пандемії коронавірусу, з 30 тисяч підприємств у сфері громадського харчування в Україні, 12 тисяч були повністю ліквідовані як суб'єкти господарської діяльності.

Про це в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна" заявив народний депутат Микита Потураєв. Мова йде, як про невеликі бари, так і про ресторани.

"Згідно з даними по HoReCa (готелі, ресторани, кафе/кейтеринг) до карантину у нас було 30 тисяч закладів громадського харчування в Україні: від маленького кафе/бару до великого ресторану. 12 тисяч з цих 30 – ліквідовані. Не в сенсі "закрилися на карантин", а в сенсі "ліквідовувалися як підприємства", – заявив Потураєв.

Не змогли платити оренду: третина українських ресторанів не пережила карантин

Політик припустив, що це може бути пов'язано з проваленим першим голосуванням за "антикризовий бюджет", оскільки в тому пакеті, який був пов'язаний з бюджетом, було відповідне законодавче підґрунтя для запуску процедури форс-мажору.

"Так що люди могли закритися, бо вони не в змозі виконувати свої зобов'язання по оренді", – сказав Потураєв.

За його словами, частина з ліквідованих підприємств можуть повернутися до своєї діяльності після закінчення карантину: "Можливо, хтось із цих 12 тисяч ліквідованих підприємств повернеться, але ми не знаємо скільки, і це проблема".

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати Верховної Ради звернулися до прем'єр-міністра України з проханням дозволити роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів.

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Микита Потураєв
Місце
Україна
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
зато сидидома.
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Економіка

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