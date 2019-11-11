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11 листопада • оновлено в 12:19
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Незважаючи на санкції: олігарх Путіна підтвердив роботу з "Л/ДНР"

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Російський олігарх Андрій Мельниченко подав позов проти федеральної державної установи "Резерв-Поставка", яким підтвердив, що працює з так званими Л/ДНР.

"Мельниченко вирішив ризикнути своєю американською нерухомістю. У арбітражному суді Москви починається розгляд позову АТ "Ковдорський ГЗК" до ФГБУ "Резерв-Поставка" про стягнення заборгованості понад 2 млрд рублів (близько 0,8 млрд гривень)", – йдеться у Telegram-каналі "Незигарь".

Відповідне підприємство знаходиться у веденні Росрезерву і контракти укладаються через закриті способи визначення постачальника, оскільки є частиною "закупівель для державних потреб".

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"Але з матеріалів справи можна дізнатися, що Ковдорський ГЗК (входить до групи "Єврохім" Мельниченка) поставляв "Резерв-Поставці" мінеральні добрива, кінцева станція отримання яких – Донецьк і Луганськ. Чому це робив саме гірничо-збагачувальний комбінат, теж зрозуміло: саме там відкритий "перший відділ", який працює з секретними відомостями, і ГЗК має відповідну ліцензію ФСБ", – відзначається у повідомленні.

За словами джерел, Мельниченко з одного боку женеться за надприбутками (ціну поставок добрив у "республіки" ніхто не перевіряє, вона більш ніж в два рази перевищує ринкову), а з іншого – активно скуповує нерухомість у США, Швейцарії, будує яхти.

"Загалом поводиться як людина, якій не загрожують санкції за бізнес навколо військового конфлікту на Донбасі. Кажуть, що "ДНР" і "ЛНР" за продукцію Ковдорского ГЗК не розрахувалися. Звідси і заборгованість 2 млрд рублів, тому в останні місяці топ-менеджери "Єврохіму" оббивали пороги апарату Владислава Суркова з різними схемами погашення боргу", – йдеться у публікації.

У результаті гроші за добрива для "Л/ДНР" будуть покриті за рахунок коштів Мінфіну Росії за підсумками судового розгляду.

Мельниченко своїм позовом підтвердив, що працює з так званими Л/ДНР

Мельниченко своїм позовом підтвердив, що працює з так званими Л/ДНР

Нагадаємо, що 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії.

Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

Незважаючи на санкції: олігарх Путіна підтвердив роботу з "Л/ДНР"

Також проти Росії діють такі санкції:

  • обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

  • заборона на експорт та імпорт зброї;

  • заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

  • обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення щодо продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб у РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
Теги
ДНР Новини ДНР санкции
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