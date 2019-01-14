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"Не витягують": у Криму закриють найбільшу мережу російських супермаркетів

2.2тЧитати матеріал російською

Одна з найбільших мереж російських супермаркетів "Асорті", що працює у Криму близько п'яти років, планує піти з окупованого півострова.

Залишиться працювати тільки один магазин, інші можуть отримати ребрендинг, повідомляють "Новини Криму" з посиланням на джерела та офіційних осіб.

"Вони, дійсно, скорочують свої торгові точки аж до центрального свого магазину у Сімферополі. Залишається у них Севастополь, Нижньогірський і Джанкойський райони. Фактично вони залишають ринок", — зазначило джерело у галузі.

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За інформацією постачальників, в "Асорті" не виходить конкурувати на півострові з іншими мережами.

"Вони йдуть, бо орендна плата висока. Вони не витягують", — йдеться у повідомленні.

"Є й інші мережі, які йдуть через те, що власники приміщень призначають орендну плату, несумірну з бізнесом продовольчого мережевого ритейлу. Що стосується "Асорті", то, за даними постачальників, вона дуже слабо конкурує з наявними тут мережами", — заявив голова асоціації "Торгівля Криму" Сергій Макєєв.

При цьому він прогнозує, що інші великі російські мережевики не займатимуть звільнене місце через санкції.

Супермаркет

Супермаркет "Асорті"

Отзовик

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти харчування виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві. Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Санкции) Такие полезные;)
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
А че деньги лопатами разве не гребут? Обещали же! Ну ладно ладно дело такое нужно деньги на войны и долги всем простить. Свои рабы потерпят)))
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