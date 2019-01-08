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Не витримав випробувань: в "Укрзалізниці" сталася велика НП

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Новий американський тепловоз "Укрзалізниці" General Electric, який тягнув поїзд вагою 3768 тонн, забуксував на ділянці Волоноваха — Комиш-Зоря.

Про це написав у Facebook колишній заступник міністра транспорту та інфраструктури, радник голови "Укравтодору" Олександр Кава, посилаючись на звіт "Укртрансбезпеки" від 3 січня.

"Тепловоз General Electric ТЕ33АС забуксував на ділянці Волоноваха — Комиш-Зоря з поїздом вагою всього лише 3768 тонн. Довелося на підмогу викликати старий 2ТЕ116, побудований 37 років тому на "Луганськтепловозі". Характерно, що старі 2ТЕ116 на цій ділянці водять поїзди вагою 4500 тонн, а будучи у повністю справному стані ці старі тепловози водили на цій ділянці вантажні поїзди вагою 6000 тонн", — написав він.

Тепловоз General Electric,

Тепловоз General Electric,

Еспресо TV

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Кава також додав, що для ефективності перевезення вантажів на даній ділянці необхідна більша кількість рейсів тепловозів GE і локомотивних бригад, ніж у випадку з радянськими.

Не витримав випробувань: в "Укрзалізниці" сталася велика НП

"Відповідно, необхідна більша кількість локомотивів, а також більша кількість локомотивних бригад. Ефективність рішення наочна", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 лютого 2018 року відбулося підписання Рамкової Угоди загальною вартістю до 1 млрд доларів, яке передбачає довгострокову 15-річну співпрацю між ПАТ "Укрзалізниця" і General Elecrtic.

Планувалося, що перший локомотив американської компанії серії GE Evolution ТЕ33АС вже у серпні морем вирушить в Україну на Крюківський вагонобудівний завод, де його доукомплектують. Всього обсяг партії, яку поставить General Electric, складе не менше 30 машин.

10 вересня в Україну прибув перший локомотив виробництва американської корпорації. 13 грудня локомотиви вже здійснили свої перші рейси.

Особа
Олександр Кава
Місце
Україна
Теги
Укрзалізницяпотяг
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Опять заключили контракт на поставку тягового состава с тренером по фитнесу? Коррупция убьёт нашу страну быстрее путлеровской орды.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Советское значит отличное?
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
так вам и надо. быдло чубатое.
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