Не треба бути банкіром, юристом або айтішником, щоб добре заробляти.

Коли наші діти опиняються перед вибором, де вчитися, ми вимушені знаходити компроміс між тим, що хочеться, і тим, що ми можемо собі дозволити. І це нормально, так живе весь світ.

За якихось 5-8 років деякі професії зникнуть, щось замінять роботи, а щось залишиться як атавізм перехідних економік.

При всіх нюансах з освітою в Україні, є сенс уже зараз орієнтуватися на загальносвітові тренди розвинених країн. Всі ми розуміємо, що тепер вчитись будуть усі, весь час і різному. То чому прямо зараз не почати вчитися тому, що а) подобається робити і б) у майбутньому допоможе заробляти більше?

Цікаві дані з розбивкою по професіям зі США. Тут враховано інформацію про зарплатню 1,2 млн людей після закінчення коледжу протягом наступних 10 років після випуску. Пам’ятаємо, що у Штатах вища освіта – далеко не така доступна історія, як це є сьогодні в Україні. Так от експерти говорять, що по-перше, не всі професії, популярні серед абітурієнтів сьогодні, будуть затребувані через 5-10 років. Я про це вже писав. А по-друге, серед тих спеціальностей, на які є сенс звернути увагу, є такі, що будуть гарантовано давати більший дохід у майбутньому.

Як на мене, важливі кілька моментів.

Не обов’язково всім бути айтішниками. З точки зору динаміки росту зарплати математики, фінансисти, економісти, маркетологи і політологи теж зароблятимуть вище середнього (у США це більше $150 тис. на рік). Так само, як і фахівці у сфері сільського господарства, будівництва, інженери і бухгалтери. Ті, хто займається фундаментальною наукою, а таких поки що меншість, нарешті отримуватимуть достойні гроші за свою працю. І це теж важливо: є талант – треба вчитись, не боятись займатись наукою і можна реально заробляти.

Як на мене, важливо прийняти це як факт якомога раніше. На Заході забезпечене життя і достойна старість – це задача не стільки держави, скільки самих громадян. Рано чи пізно ми до цього прийдемо. Про пенсійну систему і безвихідь наших пенсіонерів ми знаємо і будемо робити все, щоб максимально полегшити їх життя. Важливо сьогодні пояснити це нашим дітям. Доступна різна інформація, з якою можна працювати. В тому і є суть відповідального ставлення до нашого майбутнього.