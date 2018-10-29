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Роман Насіров
Роман Насіров
Український політик. Президент Федерації Дзюдо УкраїниВсі статті автора

Не треба бути банкіром, юристом або айтішником, щоб добре заробляти

1.9тЧитати матеріал російською

Не треба бути банкіром, юристом або айтішником, щоб добре заробляти.

Коли наші діти опиняються перед вибором, де вчитися, ми вимушені знаходити компроміс між тим, що хочеться, і тим, що ми можемо собі дозволити. І це нормально, так живе весь світ.

За якихось 5-8 років деякі професії зникнуть, щось замінять роботи, а щось залишиться як атавізм перехідних економік.

При всіх нюансах з освітою в Україні, є сенс уже зараз орієнтуватися на загальносвітові тренди розвинених країн. Всі ми розуміємо, що тепер вчитись будуть усі, весь час і різному. То чому прямо зараз не почати вчитися тому, що а) подобається робити і б) у майбутньому допоможе заробляти більше?

Цікаві дані з розбивкою по професіям зі США. Тут враховано інформацію про зарплатню 1,2 млн людей після закінчення коледжу протягом наступних 10 років після випуску. Пам’ятаємо, що у Штатах вища освіта – далеко не така доступна історія, як це є сьогодні в Україні. Так от експерти говорять, що по-перше, не всі професії, популярні серед абітурієнтів сьогодні, будуть затребувані через 5-10 років. Я про це вже писав. А по-друге, серед тих спеціальностей, на які є сенс звернути увагу, є такі, що будуть гарантовано давати більший дохід у майбутньому.

Як на мене, важливі кілька моментів.

Не обов’язково всім бути айтішниками. З точки зору динаміки росту зарплати математики, фінансисти, економісти, маркетологи і політологи теж зароблятимуть вище середнього (у США це більше $150 тис. на рік). Так само, як і фахівці у сфері сільського господарства, будівництва, інженери і бухгалтери. Ті, хто займається фундаментальною наукою, а таких поки що меншість, нарешті отримуватимуть достойні гроші за свою працю. І це теж важливо: є талант – треба вчитись, не боятись займатись наукою і можна реально заробляти.

Як на мене, важливо прийняти це як факт якомога раніше. На Заході забезпечене життя і достойна старість – це задача не стільки держави, скільки самих громадян. Рано чи пізно ми до цього прийдемо. Про пенсійну систему і безвихідь наших пенсіонерів ми знаємо і будемо робити все, щоб максимально полегшити їх життя. Важливо сьогодні пояснити це нашим дітям. Доступна різна інформація, з якою можна працювати. В тому і є суть відповідального ставлення до нашого майбутнього.

Не треба бути банкіром, юристом або айтішником, щоб добре заробляти

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Автор
Роман НасіровРоман Насіров
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Романа Насірова

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