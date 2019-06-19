"Не торгова марка": суд ЄС позбавив Adidas "трьох смужок"

Суд Європейського Союзу ухвалив, що торгова марка німецького виробника спортивних товарів Adidas, що складається з трьох паралельних смуг, є недійсною.

"Adidas не довів, що ця марка придбала на всій території ЄС відмітний характер", – повідомляє "Європейська правда".

Таким чином, європейський суд підтримав рішення Відомства з інтелектуальної власності, яким воно анулювало рішення схвалити марку знака, оскільки вона була позбавлена будь-якого відмітного характеру.

Зокрема, в 2016 році відповідний орган скасував своє рішення після заяви бельгійської компанії Shoe Branding, яка хотіла нанести на свою продукцію дві паралельні смужки. Однак Adidas виступив проти цього через схожість з символікою його товарів.

При цьому німецька компанія все ще може подати апеляцію до Суду ЄС.

Торгову марка Adidas, що складається з трьох паралельних смуг, визнали недійсною

Нагадаємо, у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб виявили факти незаконної роботи німецьких компаній Adidas AG і Puma SE на території окупованого півострова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у відомстві також зазначають, що в Криму в обхід санкцій продовжують працювати ряд відомих світових автомобільних брендів.

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