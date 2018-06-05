"Не пропадати ж добру": в Росії замостили тротуар надгробними плитами

У російському місті Ульяновськ на вулиці Радищева замостили тротуар надгробними плитами.

"Не пропадати ж добру", - пише в Facebook співтовариство "Лентач".

В адміністрації міста заявили, що відповідну роботу зробило похоронне бюро, яке таким чином вирішило "облагородити територію навколо себе".

"У районі вулиці Радищева за північним трамвайних депо є земляна стежка, тут розташовуються різні об'єкти бізнесу, серед яких похоронна контора, яка виготовляє надгробні плити. Її представники замостили цю стежку, але при цьому чотири шматки бруківки містили зверху фрагменти імен, прізвищ та дати життя", - повідомив представник адміністрації Ульяновська в коментарі "РІА Новини".

Facebook "Лентач"

За його словами, формально підприємець нічого не порушив. Однак фрагменти надгробних плит були зашліфовані

Відповідний інцидент висміяли користувачі мережі.

"Тому що пам'ятають і пишаються", - пише Herman Dembowski.

"Діди тротуарили", - іронізує Олег Огієнко.

"Після викинутих іграшок у Зимовій Вишні, це дрібне непорозуміння", - вважає Олексій Крилов.

"Д - духовність", - зазначив Роман Рикун.

"Такими темпами скоро в Мордорі будуть шаурму з небіжчиків робити. Орки вони і в Ульяновську орки", - резюмував Дмитро Олександрович.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше в мережі висміяли бажання росіян створити "окремий інтернет".