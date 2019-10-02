Не послухалися наказу Держдуми: росіяни відмовилися масово закривати хостели

У Росії з 1 жовтня заборонили надавати готельні послуги в житлових приміщеннях багатоквартирних будинків.

Так, хостели, мініготелі й апартаменти, розташовані в житловому фонді, повинні були вже закритися, передає РБК.

Ініційована депутатами заборона не призвела до різкого скорочення мініготелів.

За словами експертів, кількість хостелів у багатоквартирних будинках навіть збільшилася: у Москві – з 287 до 312 об'єктів, а в Санкт-Петербурзі – на один пункт, до 289.

Водночас власники деяких засобів розміщення "змінюють вид бізнесу". Вони офіційно закривають хостел, прибирають рекламу й інформацію про нього з сервісів із бронювання. Натомість відкривають новий бізнес – здають об'єкти подобово або в довгострокову оренду за договором найму без надання готельних послуг.

Це дозволяє їм працювати легально через популярні сервіси бронювання, зокрема Booking.com.

Нагадаємо, що в Росії ухвалили законопроєкт про хостели. Ініціатива передбачає внесення доповнень до статті 17 Житлового кодексу РФ "Призначення житлового приміщення і межі його використання. Користування житловим приміщенням".

Автори проєкту закону стверджували, що нова норма вимагає від власників хостелів й апарт-готелів лише переведення квартири, в якій розташований заклад, у розряд нежитлового приміщення.

Однак за фактом тоді мініготелі залишаться лише на перших поверхах багатоквартирних будинків чи на других поверхах у будинку, де на першому розташовані магазини.

Ініційована депутатами заборона не призвела до різкого скорочення мініготелів

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії більше половини населення не вірить у те, що в країні можна вести чесний бізнес.

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