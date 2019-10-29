'Не показуха?' Мережа відреагувала на перевірку Зеленським дороги на Маріуполь

Президент Володимир Зеленський перевірив відремонтовану ділянку траси Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь.

Капітальний ремонт 130 кілометрів шляху у Донецькій і Запорізькій областях зробили за останні два з половиною місяці, повідомляє Офіс президента у Facebook.

"Ми вдячні кожному – і нашому уряду, і всім робітникам, які вклалися у встановлені терміни. Менш ніж за 3 місяці побудовано близько 130 кілометрів. 70 кілометрів цієї дороги було збудовано за 3 роки, а зараз за 3 місяці побудували 130 кілометрів дуже важливої траси", – наголосив Зеленський.

За його словами, національна траса Н-08 має для Донеччини стратегічне значення. Вона сполучає портове місто Маріуполь із Запорізькою областю, забезпечує внутрішні транспортні зв’язки південно-східних районів області, а також є одним із основних напрямків руху до зони проведення операції Об’єднаних сил.

"Якщо всі дороги так будуватимемо – ми встигнемо за чотири з половиною роки зробити найважливіші траси нашої країни. Об’єднаємо не тільки всіх людей, а й інфраструктуру. Будь ласка, збережіть дорогу. Це справді дорога життя", – резюмував Зеленський.

Президент Володимир Зеленський перевірив відремонтовану ділянку траси Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь Офіс президента у Facebook

Президент Володимир Зеленський перевірив відремонтовану ділянку траси Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь Офіс президента у Facebook

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук наголосив, що такі темпи будівництва доріг в Україні мають стати нормою.

"Ремонтувати дорогу почали ще в 2016 році. За три роки зробили 70 км. Решту мали зробити протягом наступних трьох років. У липні наша команда вирішила – ремонт завершимо вже цього року. Президент доручив уряду знайти додаткове фінансування. Кабмін виділив їх з профіциту Дорожнього фонду. І маємо результат – за 68 днів наша команда зробила 130 км дороги. За 3 місяці, а не 3 роки", – заявив Гончарук.

Президент Володимир Зеленський перевірив відремонтовану ділянку траси Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook

Президент Володимир Зеленський перевірив відремонтовану ділянку траси Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook

Президент Володимир Зеленський перевірив відремонтовану ділянку траси Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook

Президент Володимир Зеленський перевірив відремонтовану ділянку траси Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook

При цьому користувачі мережі різко відреагували на перевірку стану доріг президентом.

"Ви навесні її перевірте", – пише Ігор Міцкіх.

"Точно не показуха?" – задався питанням Sergii Ruzhytskyi.

"А чому не на велосипеді?" – заявив Skal Tmn.

"Менш витратних перевірок світ не придумав до 2019?" – зазначила Evgeniya Padalko.

Раніше президент президент Володимир Зеленський розкритикував місцеву владу у Миколаївській області через неналежний стан доріг у регіоні.

"Проведіть нараду щодо всіх доріг – у якому стані, де в нас є державні гроші, де треба залучити кредитні кошти. І перерахуйте дороги, які необхідно зробити першочергово. Знайдіть рішення", – сказав глава держави під час робочої поїздки на Миколаївщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на ремонт доріг виділили понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

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