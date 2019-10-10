Не платити до 27 років: у Раді запропонували нововведення щодо податків

Народний депутат від президентської партії "Слуга народу" Олексій Кучер запропонував звільнити роботодавців в Україні від сплати єдиного соціального внеску за працівників молодших 27 років.

Відповідний законопроєкт був зареєстрований у Верховній Раді. Його текст опублікували на сайті парламенту в середу, 9 жовтня.

Документ передбачає, що ЄСВ за таких осіб сплачується за умови їх добровільної участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

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Також пропонується за аналогією з іншими країнами встановити нульову ставку податку на доходи фізосіб для працівників у віці до 27 років.

На думку автора законопроєкту, його ухвалення створить сприятливі умови для роботодавців у розрізі прийняття на роботу студентів і молодих фахівців, стимулює українців залишатися працювати в Україні і призведе до детінізації ринку зайнятості і доходів населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше монобільшість у Верховній Раді підтримала введення в Україні з 1 січня 2021 року єдиного рахунку для сплати податків і зборів.

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