Не обійтися без України: залякування "Газпрому" поставили під сумнів

Заяви російського газового монополіста "Газпрому" про відмову від використання української ГТС поки не мають під собою підстав.

Про це ефірі ObozTV заявив економічний експерт Максим Праздников.

"З одного боку, це питання лежить у політичній площині і певних амбіцій. З іншого боку, це чиста економіка. З економічної точки зору і банальної фізичної пропускної здатності систем, вони на сьогоднішній день обійтися без української ГТС не зможуть", - підкреслив Праздников.

Крім того, на його думку, про розірвання контрактів на транзит газу не варто говорити до введення РФ нових трубопроводів.

"З іншого боку, є заява "Газпрому", що вони мають намір до 2019 року завершити будівництво нових газопроводів, ініціюють вже зараз розірвання контрактів. Але, швидше за все, ці заявне мають під собою підстав, оскільки не зможуть вони обійтися без послуг України" , - додав він.

При цьому експерт вказав на суттєву залежність Європи від поставок російського газу.

"Є певна енергетична залежність. Європа цю залежність розуміє, і вони намагаються від цього застрахуватися. Вони розуміють, що РФ ненадійний партнер і всі ті законодавчі ініціативи спрямовані на зменшення залежності від російського газу. Тобто відмовитися повністю від поставок на сьогодні не можуть, але намагаються мінімізувати цю залежність", - підсумував економіст.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Праздников назвав терміни, коли "Газпром" зможе відмовитися від використання української газотранспортної системи.