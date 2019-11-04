"Не можуть перевірити": Гончаруку поскаржилися на "Укрнафту"

Державна аудиторська служба наприкінці вересня не змогла почати ревізію ПАТ "Укрнафта" за період 2016-2019 років.

Остання планова ревізія напівдержавного нафтового гіганта відбулася у 2010 році, повідомив глава експертної організації StateWatch Гліб Канівський з посиланням на переписку аудиторів з Кабміном, передає "ЕП".

Ревізія не була розпочата після листа "Укрнафти", в якому зазначено, що компанія не є суб'єктом господарювання державного сектору економіки.

"А тому є непідконтрольною органам державного фінансового контролю", – дійшли висновку в "Укрнафті".

Натомість Держаудитслужба надала до Кабміну інформацію про постанову Верховного Суду, якою підтверджено, що "Укрнафта" (у статутному капіталі 50%+1 акція належить НАК "Нафтогаз України") є суб’єктом господарювання державного сектору економіки, позаяк держава Україна в особі Кабінету міністрів опосередковано володіє контрольним пакетом її акцій.

"Слід наголосити, що позиція "Укрнафти" щодо непідконтрольності органам державного фінансового контролю є системною, а тому остання планова ревізія товариства проведена 2010 року", – акцентують аудитори на повній непідконтрольності менеджменту компанії.

Зазначається, що "Укрнафта" не проти проведення перевірки використання державного майна, яке не увійшло до статутного капіталу.

"Те, що "Укрнафта" вже дев'ять років не допускає державних аудиторів на свої об’єкти, означає, що фактично підприємство належить не державі, а вузькому колу бенефіціарів групи "Приват", – резюмував Каневський.

Аналогічну позицію щодо непідконтрольності державним аудиторам висловлюють у компанії "Укргазвидобування", 100% акцій якої належить також "Нафтогазу".

Аудитори запропонували Кабінету міністрів надати доручення Міністерству розвитку економіки розробити законопроєкт, яким чітко визначити, що підприємства із державними 50% акцій належать до суб’єктів господарювання державного сектору економіки. А "Нафтогазу" дати доручення забезпечити умови для Держаудитслужби провести ревізію на "Укрнафті".

Остання планова ревізія напівдержавного нафтового гіганта відбулася в 2010 році

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2018 року найбільша нафто- і газовидобувна компанія України "Укрнафта" не допустила фахівців Державної аудиторської служби для перевірки.

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