"Не кінець битви!" У ЄС пояснили, чи зможуть США зупинити "газопровід Путіна"

Конгрес США затвердив законопроєкт, який запроваджує санкції проти підрядників газопроводу "Північний потік-2".

Таким чином, США впритул наблизилися до обіцянці зірвати будівництво газопроводу в обхід України, проте це ще не кінець битви для Росії, пише liga.net.

Виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Хармс зазначив, що підрядники газопроводу володіють унікальними технологіями будівництва.

"Санкції проти них, як мінімум, дуже сильно сповільнили б реалізацію всього проекту, а в гіршому випадку він виявився б зірваним", – зазначив він.

Обмежувальні заходи можуть зашкодити європейським компаніям, в тому числі і 350 німецьким підприємствам.

Водночас експерти висловлюють сумнів у тому, що американські санкції зможуть заблокувати проєкт.

За інформацією ЗМІ, російський президент Володимир Путін особисто говорив німецькому канцлеру Ангелі Меркель, що в "кризовій ситуації" РФ готова повністю профінансувати будівництво газопроводу.

Зокрема, Конгрес США заклав в оборонний бюджет на 2020 рік введення санкцій щодо російських газопроводів, які Кремль прокладає в обхід України.

Запровадження обмежувальних заходів передбачається для гарантування енергетичної безпеки Європи.

Санкції стосуватимуться компаній, що беруть участь у спорудженні газопроводів, а також топменеджерів цих установ. Зокрема вони можуть втратити можливість отримати американську візу і зіткнутися з блокуванням транзакцій, пов'язаних із їхньою нерухомістю або активами в США.

Положення про санкції розробили на основі законопроєкту, поданого сенаторами Тедом Крузом і Джоан Шахін. За словами помічника Круза, обмеження покликані зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2".

У Росії вважають, що Сполучені Штати "викручують руки" Європі щодо питання газопроводу "Північний потік-2"

Газопровід "Північний потік-2" пройде по Балтійському морю, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами в Європі. Його протяжність складе понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мали бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" запустять в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виключні економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожна. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Росія будує газопроводи в обхід України

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