Не хоче платити рекордний штраф: "Газпром" зважився на кардинальні заходи проти України

Російський монополіст "Газпром" ініціював арбітражний розгляд проти України. Розгляд викликаний тим, що Антимонопольний комітет України наклав на "Газпром" штраф на суму 85 млрд грн за зловживання антимонопольним становищем.

Як повідомляє ТАСС, російська компанія назвала захід "несправедливим і необгрунтованим"." Газпром" просить арбітраж прийняти рішення про виплату грошового відшкодування та застосуванні інших засобів правового захисту. Зазначається, що розгляд ініційовано згідно з Арбітражним регламентом ЮНСІТРАЛ (Комісія ООН з права міжнародної торгівлі).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2016 року Антимонопольний комітет України вирішив оштрафувати "Газпром" на 85 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України. Потім це рішення було кілька разів підтверджено українськими судами.

Вкотре 22 лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив у силі рішення суду нижчої інстанції про підтвердження стягнення з "Газпрому" штрафу, який виріс вже до 172 млрд грн (близько 6,4 млрд доларів) за рахунок пені за його несплату.