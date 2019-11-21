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21 листопада • оновлено в 18:11
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Не доплачує податків? Мати черкаського депутата виграла черговий мільйонний тендер. Фото, документ

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Черкаська Служба автомобільних доріг уклала договір на ремонт 12 власних автомобілів з ТОВ "Авто-мастерок". Загальна вартість робіт – 1,2 мільйони гривень.

Власниця підприємства – Людмила Тренкіна – мати депутата Черкаської міської ради, очільника бюджетної комісії мерії Юрія Тренкіна. Це вже не перша її мільйонна угода з серйозними замовниками. При цьому фірма звітує про низьку рентабельність і платить мінімальні податки, пише "18000".

В середньому на ремонт однієї автівки САД буде витрачено 100 тисяч гривень. Перелік конкретних послуг, які будуть надаватись, відсутній.

Не доплачує податків? Мати черкаського депутата виграла черговий мільйонний тендер. Фото, документ

Фірма "Авто-мастерок" отримає 1,2 мільони гривень

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За даними Dozorro, це вже шоста угода, яку дорожники уклали з ТОВ "Авто-мастерок". Починаючи з 2017 року, їхня загальня вартість склала майже 3 мільйони гривень (в середньому – 250 тисяч на ремонт одного автомобіля).

18000

18000

За договором, фірма має відремонтувати 12 автомобілів САД

До своєї тендерної пропозиції компанія "Авто-мастерок" долучила фінансову та бухгалтерську звітність за останній рік. Згідно з цими документами, протягом 2018 - початку 2019 років на підприємстві офіційно працювало від 4 до 7 працівників, включаючи директора. Усі отримували мінімальну зарплату – 3800-4200 грн. на місяць.

18000

18000

Працівники підприємства отримують мінімальну зарплату

За попередній рік фірма отримала 3,2 мільйони гривень доходу та лише 25 тисяч гривень прибутку. Так, її рентабельність склала менше 1%. Більше половини офіційного доходу "Авто-мастерок" отримав з бюджету.

З 2016-го підприємство ремонтує автівки і ГУНП в Черкаській області: 13 угод на 4,4 мільйони гривень.

Facebook / Людмила Тренкіна

Facebook / Людмила Тренкіна

Власниця автосервісу Людмила Тренкіна

Попри низьку офіційну рентабельність, у 2018 році підприємство Людмили Тренкіної завершило будівництво елітної СТО по вулиці Чорновола в Черкасах.

Син власниці підприємства – депутат-"батьківщинівець" Юрій Тренкін, коментуючи черкаським ЗМІ інформацію про підозрілу низьку рентабельність підприємства його родички, назвав її фейковою. Запевнив, що усі податки сплачені й жодних претензій від податкових органів немає. Але пообіцяв, що надалі його мати сплачуватиме податки більші.

Не доплачує податків? Мати черкаського депутата виграла черговий мільйонний тендер. Фото, документ

Раніше OBOZREVATEL писав: Юрія Тренкіна підозрюють у відмиванні бюджетних коштів. У 2018 році правоохоронці викрили схему завищення цін на харчування дітей в школах, через яку міський бюджет втратив близько 12 мільйонів гривень.

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Місце
Україна Черкаси
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