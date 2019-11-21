Не доплачує податків? Мати черкаського депутата виграла черговий мільйонний тендер. Фото, документ

Черкаська Служба автомобільних доріг уклала договір на ремонт 12 власних автомобілів з ТОВ "Авто-мастерок". Загальна вартість робіт – 1,2 мільйони гривень.

Власниця підприємства – Людмила Тренкіна – мати депутата Черкаської міської ради, очільника бюджетної комісії мерії Юрія Тренкіна. Це вже не перша її мільйонна угода з серйозними замовниками. При цьому фірма звітує про низьку рентабельність і платить мінімальні податки, пише "18000".

В середньому на ремонт однієї автівки САД буде витрачено 100 тисяч гривень. Перелік конкретних послуг, які будуть надаватись, відсутній.

Фірма "Авто-мастерок" отримає 1,2 мільони гривень

За даними Dozorro, це вже шоста угода, яку дорожники уклали з ТОВ "Авто-мастерок". Починаючи з 2017 року, їхня загальня вартість склала майже 3 мільйони гривень (в середньому – 250 тисяч на ремонт одного автомобіля).

18000 За договором, фірма має відремонтувати 12 автомобілів САД

До своєї тендерної пропозиції компанія "Авто-мастерок" долучила фінансову та бухгалтерську звітність за останній рік. Згідно з цими документами, протягом 2018 - початку 2019 років на підприємстві офіційно працювало від 4 до 7 працівників, включаючи директора. Усі отримували мінімальну зарплату – 3800-4200 грн. на місяць.

18000 Працівники підприємства отримують мінімальну зарплату

За попередній рік фірма отримала 3,2 мільйони гривень доходу та лише 25 тисяч гривень прибутку. Так, її рентабельність склала менше 1%. Більше половини офіційного доходу "Авто-мастерок" отримав з бюджету.

З 2016-го підприємство ремонтує автівки і ГУНП в Черкаській області: 13 угод на 4,4 мільйони гривень.

Facebook / Людмила Тренкіна Власниця автосервісу Людмила Тренкіна

Попри низьку офіційну рентабельність, у 2018 році підприємство Людмили Тренкіної завершило будівництво елітної СТО по вулиці Чорновола в Черкасах.

Син власниці підприємства – депутат-"батьківщинівець" Юрій Тренкін, коментуючи черкаським ЗМІ інформацію про підозрілу низьку рентабельність підприємства його родички, назвав її фейковою. Запевнив, що усі податки сплачені й жодних претензій від податкових органів немає. Але пообіцяв, що надалі його мати сплачуватиме податки більші.

Раніше OBOZREVATEL писав: Юрія Тренкіна підозрюють у відмиванні бюджетних коштів. У 2018 році правоохоронці викрили схему завищення цін на харчування дітей в школах, через яку міський бюджет втратив близько 12 мільйонів гривень.

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