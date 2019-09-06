"Не буде взагалі": Антикорупційний суд озвучив терміни ліквідації корупції в Україні

Заступник голови Антикорупційного суду Євген Крук допустив, що в Україні можуть повністю побороти корупцію вже через 50-70 років.

Мета роботи Вищого антикорупційного суду полягає в тому, щоб у майбутньому в країні не було корупції і необхідність у такому суді відпала, повідомив він в ефірі Hromadske.

"Ми працюємо для того, щоб у майбутньому справ взагалі не було", – заявив Крук.

"Коли ми розробляли неофіційну комунікаційну стратегію, то бачили, що через 50-70 років суду не повинно бути взагалі, тому що корупції як такої не буде", – підсумував він.

В Україні можуть повністю побороти корупцію вже через 50-70 років

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міжнародний валютний фонд повідомив, що обсяг захованих в офшорах коштів дорівнює 8% світового валового внутрішнього продукту.

Зокрема в офшорах перебувають 7 трильйонів доларів приватних статків, повідомив в.о. голови МВФ Девід Ліптон.

За його словами, якщо зменшити корупцію в світі на третину, уряди отримають 1 трильйон доларів.

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