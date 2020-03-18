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18 березня • оновлено в 09:54
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Не більше п'яти товарів на руки: в АТБ вводять обмеження на покупки

3.5т
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У мережі супермаркетів АТБ з 18 березня ввели обмеження на кількість продуктів харчування через спекулянтів.

Про це повідомляють "Українські Новини". Це було обумовлено тим, що в зв'язку з карантином деякі люди не тільки масово закуповують товари, але ще і спекулюють ними.

Таким чином, в магазинах видаватимуть не більше п'яти товарів в одні руки, крім напоїв, води і пива, які продавці зможуть відпускати в розмірі 12 штук на людину.

АТБ

АТБ

"Компанія АТБ-Маркет піклується про своїх клієнтів і з метою забезпечення можливістю населення придбати всі необхідні товари, вводить низку обмежень. Такі заходи спрямовані на боротьбу зі спекулянтами, просимо покупців поставитися до цього з розумінням", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві через карантин, введений внаслідок спалаху коронавірусу, в супермаркетах "Ашан" вже практично закінчилися продукти.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна Київ
Тег
продукти
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