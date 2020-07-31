Нацбанк звільнив ще одного заступника голови
У НБУ звільнили ще одного заступника голови.
Рада Національного банку звільнила за власним бажанням Сергія Холода з посади заступника голови НБУ.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова ради НБУ Богдан Данилишин.
НБУ звільнив Холода Facebook Богдана Данилишина
Як вказано на сайті Нацбанку, Холодов курував сферу платіжних систем і грошового обігу й відповідав за діяльність блоку "Платіжні системи та грошовий обіг".
Голосування за звільнення Холода Facebook Данилишина
Він розпочав роботу на посаді заступника голови Національного банку України з 23 липня 2018 року. Він опікувався розвитком і регулюванням діяльності платіжних і розрахункових систем, управлінням системою готівкового обігу та реалізацією внутрішньої трансформації Національного банку.
Серед його ключових досягнень на посаді – розширення роботи Системи електронних платежів Національного банку в режимі 23/7, перехід банківської системи на міжнародний номер рахунків IBAN, розвиток ідентифікації BankID, розширення використання безготівкових розрахунків тощо.
Сергія Холода звільнили з посади заступника глави НБУ Сайт НБУ
Раніше Рада Національного банку відмовилися призначити Олега Чурія на посаду заступника голови НБУ терміном у сім років. Він обіймав цю посаду п'ять років. 22 липня Рада НБУ призначила заступником голови НБУ Юрія Гелетія.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
ексглава НБУ Яків Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". За його словами, протягом тривалого часу на регулятора здійснюється "систематичний політичний тиск".
Згодом Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Смолія.
Ймовірно, Смолій написав заяву про відставку після напруженої розмови з президентом Володимиром Зеленським, з яким у нього був конфлікт.
Верховна Рада в п'ятницю, 3 липня, відправила його у відставку.
16 липня Рада призначила на посаду голови НБУ Кирила Шевченка, який раніше очолював державний Укргазбанк.