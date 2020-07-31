Нацбанк звільнив ще одного заступника голови

У НБУ звільнили ще одного заступника голови.

Рада Національного банку звільнила за власним бажанням Сергія Холода з посади заступника голови НБУ.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова ради НБУ Богдан Данилишин.

НБУ звільнив Холода Facebook Богдана Данилишина

Як вказано на сайті Нацбанку, Холодов курував сферу платіжних систем і грошового обігу й відповідав за діяльність блоку "Платіжні системи та грошовий обіг".

Голосування за звільнення Холода Facebook Данилишина

Він розпочав роботу на посаді заступника голови Національного банку України з 23 липня 2018 року. Він опікувався розвитком і регулюванням діяльності платіжних і розрахункових систем, управлінням системою готівкового обігу та реалізацією внутрішньої трансформації Національного банку.

Серед його ключових досягнень на посаді – розширення роботи Системи електронних платежів Національного банку в режимі 23/7, перехід банківської системи на міжнародний номер рахунків IBAN, розвиток ідентифікації BankID, розширення використання безготівкових розрахунків тощо.

Сергія Холода звільнили з посади заступника глави НБУ Сайт НБУ

Раніше Рада Національного банку відмовилися призначити Олега Чурія на посаду заступника голови НБУ терміном у сім років. Він обіймав цю посаду п'ять років. 22 липня Рада НБУ призначила заступником голови НБУ Юрія Гелетія.

Як повідомляв OBOZREVATEL: