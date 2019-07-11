НБУ зібрався відсудити у Коломойського 5 млрд: справі дали хід

Господарський суд Дніпропетровської області 11 липня відкрив провадження і почав розгляд справи про стягнення з олігарха, колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського 4,86 мільярда гривень на користь Національного банку.

Йдеться про зобов'язання за договорами поруки відповідно до заборгованості, яка виникла станом на кінець грудня 2015 року, повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначено також, що про стягнення заборгованості з Коломойського, яка почала формуватися вже з 2016 року, НБУ звертався 18 грудня 2018 року з відповідним позовом до суду першої інстанції в Женеві (Швейцарія).

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Однак, тоді Господарський суд Дніпропетровської області відмовив у відкритті провадження на підставі того, що місцем проживання відповідача є Женева, а не Дніпро. У липні-серпні 2018 року Дніпропетровський апеляційний господарський суд залишив у силі всі рішення суду першої інстанції.

"Національний банк очікує призначення судом розгляду справ по суті вже в серпні 2019 року і продовжить вживати заходів, необхідних для стягнення заборгованості за кредитами рефінансування", – йдеться в заяві.

ПриватБанк dengi.ua

Нагадаємо, раніше в НБУ заявили, що ситуація довкола судових рішень про націоналізацію ПриватБанку несе ризики для співпраці України з Міжнародним валютним фондом і міжнародними фінансовими організаціями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. У такий спосіб, він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

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