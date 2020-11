НБУ випустив першу унікальну банкноту: в чому її особливість

Національний банк випустив першу українську сувенірну банкноту з вертикальним дизайном.

Вона присвячена герою України, першому космонавту незалежної України Леоніду Каденюку. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Основне зображення лицьового боку сувенірної банкноти – портрет Каденюка, над яким напис – перший космонавт України; логотип Державного космічного агентства (праворуч).

Під портретом Леонід Каденюк; ліворуч від написів – елемент SPARK у вигляді земної кулі, що має кінетичний ефект; унизу ліворуч на тлі молекулярної структури – стилізоване зображення рослини; малий Державний герб, над яким напис Україна і прапор.

Під гербом – цифра 1 (тобто перший) та зображення космічного корабля; унизу написи Національний банк України; у правому нижньому куті банкноти – елемент, виконаний оптично-змінною фарбою.

Уздовж нижнього краю напис Леонід Каденюк, що повторюється шість разів. Основне зображення зворотного боку – космічний корабель "Колумбія" на тлі планет сонячної системи; над ним написи The First Astronaut Of Ukraine.

Праворуч – цифра 1 та зображення космічного корабля; написи: 1997 (під ракетою), 2020 (унизу); унизу праворуч вертикально: серійний номер банкноти і напис – не є платіжним засобом.

Розміри сувенірної банкноти 80×170 мм, тираж – 50 000 штук.

