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НБУ розповів, як будуть рости ціни в Україні

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Національний банк очікує, що до кінця 2019 року інфляція в Україні знизиться до 6,3%.

При цьому на початку 2020 року вона досягне цільового діапазону – 5%, йдеться у щоквартальному інфляційному звіті НБУ.

"Уповільненню інфляції і далі будуть сприяти досить жорсткі монетарні умови. Навіть при поступовому зниженні облікової ставки до рівня 8% в номінальному вираженні в 2021 році її реальне значення протягом усього періоду буде залишатися високим з огляду на поліпшення інфляційних очікувань", – відзначається у повідомленні.

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У НБУ підкреслили, що серед інших факторів, які будуть призводити до уповільнення інфляції, будуть:

  • зважена фіскальна політика;

  • зниження темпів зростання заробітних плат;

  • низькі ціни на енергоресурси на світових ринках;

  • значна пропозиція продовольчих товарів.

Регулятор також очікує, що протягом цього ж періоду економіка України буде зростати стійкими темпами на рівні 3-4%.

Національний банк очікує, що до кінця 2019 року інфляція в Україні знизиться до 6,3%

Національний банк очікує, що до кінця 2019 року інфляція в Україні знизиться до 6,3%

Как сообщал OBOZREVATEL, стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Украины в 2019 году определяет цель по инфляциив среднесрочной перспективе на уровне 5%.

Позже экономист объяснил, почему регулятор не сможет выполнить поставленную цель.

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Тема
Зростання цін в Україні
Місце
Україна
Теги
інфляція НБУ
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Пивоваров Сергей
Пивоваров Сергей
За последние 5 лет темпы строительства жилья снизились на 500 %, промышленное производство сократилось на 120 %, банковский сектор экономики сократился на 450 %, закрылось 98 % автозаводов, предприятия банкротят и захватывают боевики - ветераны, национальная валюта обесценилась на 356 %, а курс гривны полная профанация и он рисуется ЦБ Украины от балды !! Реальный курс гривны к доллару с учетом биржевых и промышленных активов Украины 1$ - 375 - 405 гривен !!! Объем беспошлинной торговли с ЕС в объёме ВВП составляет 4 % !!! Это все что вам могут дать ваши друзья из ЕС и США !!! В Европе сейчас на полном серьёзе обсуждают тему чтобы Украина стала страной -- поставщиком донорских органов и детей в счет погашения по многочисленным кредитам по которым она не в состоянии платить самостоятельно !!!
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