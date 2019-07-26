НБУ розповів, як будуть рости ціни в Україні

Національний банк очікує, що до кінця 2019 року інфляція в Україні знизиться до 6,3%.
При цьому на початку 2020 року вона досягне цільового діапазону – 5%, йдеться у щоквартальному інфляційному звіті НБУ.
"Уповільненню інфляції і далі будуть сприяти досить жорсткі монетарні умови. Навіть при поступовому зниженні облікової ставки до рівня 8% в номінальному вираженні в 2021 році її реальне значення протягом усього періоду буде залишатися високим з огляду на поліпшення інфляційних очікувань", – відзначається у повідомленні.
У НБУ підкреслили, що серед інших факторів, які будуть призводити до уповільнення інфляції, будуть:
зважена фіскальна політика;
зниження темпів зростання заробітних плат;
низькі ціни на енергоресурси на світових ринках;
значна пропозиція продовольчих товарів.
Регулятор також очікує, що протягом цього ж періоду економіка України буде зростати стійкими темпами на рівні 3-4%.
Національний банк очікує, що до кінця 2019 року інфляція в Україні знизиться до 6,3%
Как сообщал OBOZREVATEL, стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Украины в 2019 году определяет цель по инфляциив среднесрочной перспективе на уровне 5%.
Позже экономист объяснил, почему регулятор не сможет выполнить поставленную цель.
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