НБУ розповів, як будуть рости ціни в Україні

Національний банк очікує, що до кінця 2019 року інфляція в Україні знизиться до 6,3%.

При цьому на початку 2020 року вона досягне цільового діапазону – 5%, йдеться у щоквартальному інфляційному звіті НБУ.

"Уповільненню інфляції і далі будуть сприяти досить жорсткі монетарні умови. Навіть при поступовому зниженні облікової ставки до рівня 8% в номінальному вираженні в 2021 році її реальне значення протягом усього періоду буде залишатися високим з огляду на поліпшення інфляційних очікувань", – відзначається у повідомленні.

У НБУ підкреслили, що серед інших факторів, які будуть призводити до уповільнення інфляції, будуть:

зважена фіскальна політика;

зниження темпів зростання заробітних плат;

низькі ціни на енергоресурси на світових ринках;

значна пропозиція продовольчих товарів.

Регулятор також очікує, що протягом цього ж періоду економіка України буде зростати стійкими темпами на рівні 3-4%.

Національний банк очікує, що до кінця 2019 року інфляція в Україні знизиться до 6,3%

Как сообщал OBOZREVATEL, стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Украины в 2019 году определяет цель по инфляциив среднесрочной перспективе на уровне 5%.

Позже экономист объяснил, почему регулятор не сможет выполнить поставленную цель.

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