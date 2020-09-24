НБУ продасть 40 тонн старих грошей

НБУ виставить на продаж 40 тонн монет – 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривню старого зразка.

Як повідомляє пресслужба Нацбанку, торги пройдуть на електронному майданчику ProZorro. Проведення аукціону заплановано на 9 жовтня. Початкова ціна продажу лота: 135,4 тис. грн з ПДВ.

Монети 1, 2 і 5 копійок перестали бути платіжним засобом, їх вилучають з готівкового обігу з 1 жовтня 2019 року.

З 1 жовтня 2020 року НБУ почне вилучати з обігу монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року (золотистого кольору), замінюючи їх відповідними оборотними монетами зразка 2018 року. Починаючи з 2 жовтня монети номіналом 25 копійок перестають бути платіжним засобом і їх також починають виводити з обігу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня Національний банк випустив в обіг нову монету номіналом 10 гривень. Згодом нові гроші повністю займуть місце чинних банкнот. Головна причина: паперові купюри швидко зношуються, їх доводиться часто замінювати, а монети служать в рази довше.