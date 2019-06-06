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НБУ ухвалив нове рішення щодо облікової ставки

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Правління Національного банку України вирішило зберегти облікову ставку на рівні 17,5% річних.

Про це повідомляє прес-служба НБУ у четвер, 6 червня. "Це необхідно для страхування від інфляційних ризиків, які посилилися з моменту визначення попереднього рішення в квітні (про зниження ставки з 18%) і досягнення мети 5% у наступному році", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інфляція прискориться в квітні до 8,8% у річному вимірі, що вище прогнозу НБУ, і збереження цієї динамки в липні обумовлено, насамперед, тимчасовими факторами.

"Фундаментальний інфляційний тиск і надалі поступово знижувався. Про це свідчить уповільнення базової інфляції відповідно до прогнозу НБУ з початку року. Також повільно поліпшувалися інфляційні очікування", – йдеться в релізі.

Регулятор уточнює, що останнім часом високими темпами зростали заробітні плати, роздрібний товарообіг, будівництво та промисловість.

На думку центробанку, вагомими залишаються й інші ризики — як зовнішні, так і внутрішні, на які НБУ звертав увагу під час попереднього рішення щодо монетарної політики, зокрема, в країні зберігається невизначеність, яку традиційно викликає період виборів.

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Як написано в релізі, серед зовнішніх ризиків не втратили актуальності рецесія світової економіки і зниження цін на сировинних ринках, збереження геополітичної напруги, зокрема через торговельні конфлікти, невизначеність щодо обсягів транзиту газу через Україну з 2020 року, протягом військового конфлікту і нові торгові обмеження з боку Росії.

"Правління Національного банку як і раніше передбачає, що цикл пом'якшення монетарної політики може продовжитися за умови ослаблення інфляційних ризиків і сталого поліпшення інфляційних очікувань", – підкреслюється в повідомленні.

Висока облікова ставка збільшує "вартість" грошей в економіці, в результаті сповільнюється кредитування, ростуть кредитні ставки на міжбанку, а згодом – і в комерційних банках. Як розповів експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян, зворотна сторона високої ставки – уповільнення зростання економіки.

Варто відзначити, що кредити дорожчають приблизно на 70% від зростання облікової ставки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НБУ з 26 квітня знизив облікову ставку до 17,5% з 18%.

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Місце
Україна
Теги
НБУпідвищення облікової ставки
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