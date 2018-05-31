НБУ пояснив, коли сповільниться зростання цін в Україні

Національний банк України планує знизити інфляцію до однозначного рівня (менше 10%) вже у 2018 році.

"Ми йдемо до мети - зниження і стабілізація інфляції на рівні 5% у середньостроковій перспективі", - заявив голова НБУ Яків Смолій, передає "РБК-Україна".

При цьому глава регулятора зазначив, що якщо 2015 рік Україна завершила з інфляцією понад 40%, то зараз вона перебуває на позначці у 13%.

"Вже цього року вона знизиться до однозначного рівня. В середині наступного року рівень інфляції увійде у цільовий діапазон, а у 2020 році - вийде на рівень 5%, - резюмував Смолій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за чотири місяці 2018 року споживча інфляція склала 4,4%. Найбільше в Україні подорожчали одяг і взуття, тютюнові вироби та алкогольні напої.