УкрEngРус
Регистрация
СвітСпорт

НБУ пояснив, коли сповільниться зростання цін в Україні

1.8тЧитати новину російською

Національний банк України планує знизити інфляцію до однозначного рівня (менше 10%) вже у 2018 році.

"Ми йдемо до мети - зниження і стабілізація інфляції на рівні 5% у середньостроковій перспективі", - заявив голова НБУ Яків Смолій, передає "РБК-Україна".

При цьому глава регулятора зазначив, що якщо 2015 рік Україна завершила з інфляцією понад 40%, то зараз вона перебуває на позначці у 13%.

Новини
Жорсткі умови: НБУ відмовився знижувати облікову ставку

"Вже цього року вона знизиться до однозначного рівня. В середині наступного року рівень інфляції увійде у цільовий діапазон, а у 2020 році - вийде на рівень 5%, - резюмував Смолій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за чотири місяці 2018 року споживча інфляція склала 4,4%. Найбільше в Україні подорожчали одяг і взуття, тютюнові вироби та алкогольні напої.

Читайте всі новини по темі "Зростання цін в Україні" на сайті "Обозреватель".

Тема
Зростання цін в Україні
Особа
Яків Смолій
Місце
Україна
Об'єкт
національний банк України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги