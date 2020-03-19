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19 березня • оновлено в 12:00
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НБУ порадив українцям дезинфікувати карти і не знімати готівку

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Українцям порадили на час карантину знизити контакти з готівкою і дезінфікувати платіжні карти.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національного банку України в Facebook.

"Більше cashless, менше кешу! Таким повинен бути девіз кожного на час карантину. Це знизить ймовірність поширення коронавірусу", – сказано в повідомленні.

Українцям рекомендують:

• знизити контакти з готівкою (національною та іноземною валютою),

• менше знімати кошти в банкоматах,

• користуватися дистанційним банківським обслуговуванням,

• розраховуватися безготівково, краще безконтактно (90% платіжних терміналів в Україні підтримують таку можливість).

В НБУ також радять після контакту з банкнотами і монетами ретельно мити руки і не торкатися до обличчя. Крім того, НБУ рекомендує періодично дезінфікувати платіжні картки, смартфони, платіжні термінали, інші мобільні пристрої, які використовуються для безготівкової оплати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гривневі банкноти будуть знезаражуватися, вони будуть два тижні перебувати в спеціальних сховищах, щоб співробітники Національного банку України не постраждали через епідемію коронавірусу.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
національний банк України бумажные деньги
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