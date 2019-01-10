НБУ не зможе виконати цілі щодо інфляції у 2019 році: економіст пояснив чому

Національний банк України спрогнозував суттєве зниження інфляції на 2019 рік, однак виконати поставлені цілі регулятор не зможе.

"НБУ може мріяти про інфляцію у 6% річних тільки у своїх прогнозах", – повідомив у Facebook економіст, керівник приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

За його словами, з 2014 року між збільшенням курсу долара та інфляцією є дуже висока залежність: здорожчання долара на 10% призводить до збільшення у майбутньому вартості споживчого кошика на 5,8%.

Така залежність сформувалася, оскільки Україна:

суттєво залежить від критичного імпорту (нафта, газ);

вартість електроенергії враховує вартість вугілля в Європі через формулу Роттердам+;

велика доля імпортної продукції на споживчому ринку;

безвіз призвів до суттєвої інтеграції ринку праці України до польського ринку.

Крім того, Компанієць підкреслює, що люди хочуть повернути свої зарплати в доларовому еквіваленті, які були до 2014 року, а зарплати враховуються в цінах на товари та послуги.

При цьому у бюджетній резолюції середньорічний курс гривні до долара у 2019 році закладений на рівні 30,5 грн/$, у 2020 – 31,4 грн/$, а у 2021 – 31,8 грн/$.

"Тому ніяке підвищення ставки рефінансування не допоможе НБУ досягти інфляції в розмірі 6% за такої економічної політики і НБУ прийдеться знову писати, що їм щось завадило виконати їх цілі по інфляції. І ніяке таргетування інфляції не допоможе НБУ", – резюмував Компанієць.

Facebook Володимир Компанієць

Facebook Володимир Компанієць

Facebook Володимир Компанієць

Нагадаємо, стратегія грошово-кредитної політики Національного банку України в 2019 році визначає мету по інфляції у середньостроковій перспективі на рівні 5%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні інфляція на споживчому ринку з початку 2018 року досягла 8,9%. Водночас, згідно з даними Державної служби статистики, базова інфляція із початку року досягла 8,1%.