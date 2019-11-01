НБУ напророкував різкий стрибок економіки України

Національний банк підвищив прогноз темпів економічного розвитку у 2019-2021 роках.

За базовим сценарієм економіка України зростатиме по 3,5% упродовж цього та наступного років (липневий прогноз – 3,0% та 3,2% відповідно), йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті НБУ за жовтень.

Регулятор також очікує прискорення зростання валового внутрішнього продукту у 2021 році до 4% (липневий прогноз – 3,7%).

"Черговий рекордний врожай зернових, стійкий внутрішній попит та зниження вартості енергоносіїв компенсують вплив уповільнення глобальної економіки і світової торгівлі та менш сприятливих цінових умов для українських експортерів", – резюмували представники Національного банку.

Національний банк підвищив прогноз темпів економічного розвитку у 2019-2021 роках

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2020 році прогнозується прискорення зростання валового внутрішнього продукту до 3,3%.

Водночас очікується сповільнення споживчої інфляції до 6%, свідчить проєкт Державного бюджету на 2020 рік.

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