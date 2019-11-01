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1 листопада • оновлено в 11:26
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НБУ напророкував різкий стрибок економіки України

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Національний банк підвищив прогноз темпів економічного розвитку у 2019-2021 роках.

За базовим сценарієм економіка України зростатиме по 3,5% упродовж цього та наступного років (липневий прогноз – 3,0% та 3,2% відповідно), йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті НБУ за жовтень.

Регулятор також очікує прискорення зростання валового внутрішнього продукту у 2021 році до 4% (липневий прогноз – 3,7%).

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"Черговий рекордний врожай зернових, стійкий внутрішній попит та зниження вартості енергоносіїв компенсують вплив уповільнення глобальної економіки і світової торгівлі та менш сприятливих цінових умов для українських експортерів", – резюмували представники Національного банку.

Національний банк підвищив прогноз темпів економічного розвитку у 2019-2021 роках

Національний банк підвищив прогноз темпів економічного розвитку у 2019-2021 роках

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2020 році прогнозується прискорення зростання валового внутрішнього продукту до 3,3%.

Водночас очікується сповільнення споживчої інфляції до 6%, свідчить проєкт Державного бюджету на 2020 рік.

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Теми
Економіка України: прогнози детінізація економіки
Місце
Україна
Тег
НБУ
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Александров Сергей
Александров Сергей
Резкий скачок куда? В пропасть?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Экономика все растет и растет судя по этим прогнозам, а заробитчан все больше и больше сваливают от этой "растущей" экономики. В чем парадокс?
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hunt andres
hunt andres
Эту песню не задушишь, не убьешь!))) Страна счастья, пля...
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