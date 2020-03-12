НБУ знизив облікову ставку до 10%

Правління Національного банку прийняло рішення знизити облікову ставку до 10% річних з 13 березня 2020 го року.

Про це заявив глава НБУ Яків Смолій у четвер, 12 березня, під час брифінгу щодо рішень Правління Національного банк з монетарної політики, повідомляє прес-служба регулятора.

Відзначимо, що зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Коли інфляція і ризики макроекономічної нестабільності в країні посилюються, центральний банк повинен вжити заходів для стабілізації. Тоді НБУ підвищує облікову ставку і проводить жорстку монетарну політику.

Це означає, що кредитувати вже більш ризиковано, тому ціна на гроші в економіці зростає.

При зменшенні інфляції і поліпшення макроекономічної ситуації облікова ставка зазвичай знижується і це викликає поступове здешевлення депозитів і кредитів.

При це 25 квітня 2019 го року Національний банк вперше за два роки знизив облікову ставку на 0,5 процентних пункту до 17,5% річних.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українські банки почали знижувати процентні ставки за діючими кредитними договорами.

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