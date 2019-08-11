Названі найбагатші сім'ї світу: хто на чому заробив статок

У США склали рейтинг найбагатших династій світу, статки які оцінюють у сотні мільярдів доларів.

Топ-10 опублікувало на своїй сайті агенство Bloomberg.

На першому місці опинилася сім'я Уолтон зі штату Арканзас із капіталом в 190,5 мільярдів доларів. До їх холдингу Walton Enterprises входить найбільший за виручкою ритейлер Walmart з оборотом у 514 мільярдів доларів.

Сім'я Уолтон Bloomberg

Друге місце посіла сім'я Марс, відома завдяки виробництву шоколадних батончиків Snickers і Milky Way. У 2018 році статки сім'ї становили 126,5 мільярдів доларів.

На третьому місці – сім'я Кох, власники Koch Industries (мультинаціональна корпорація, до якої входять компанії з переробки нафти, хімічного виробництва, торгівлі та інвестицій). Статки сім'ї оцінили в 124,5 мільярда доларів.

Четверта в рейтингу – аристократична родина Саудитів. Їх чисті активи коштують близько 100 мільярдів доларів, а в цілому статки оцінюють набагато вище. Багато членів королівської сім'ї заробляли гроші, укладаючи урядові контракти і угоди з землею, а також засновували підприємства, що обслуговують державні компанії, такі як Saudi Aramco. Наслідний принц Мухаммед бен Салман, син сьомого монарха Саудівської Аравії, короля Салмана, особисто контролює активи на суму понад один мільярд доларів.

Мухаммед бен Салман Телеканал 24

П'яте місце посіли власники модного будинку Chanel Аллен і Джерард Вертхаймери. Їх капітал становить 57,6 мільярдів доларів.

Корреспондент

На шостій позиції сім'я Ермес, яка зуміла перетворити свою справу з майстерні з виготовленню одягу для верхової їзди на модний будинок Hermes. Загальне багатство сім'ї обчислюється в 53,1 мільярда доларів.

sodrujjestvo.ru

Сьоме місце зайняли три бельгійські сім'ї: Ван Дамм, Де Споолберх, Де Мевиус. Вони займаються спільною справою – виробляють пінні напої під відомими всім брендами Stella Artois, Hoegaarden, Staropramen. Загальне багатство становить 52,9 мільярда доларів.

На восьмій позиції сім'я Берінгер – засновники великої фармацевтичної компанії. Їх статки оцінюють у 51,9 мільярда доларів.

Дев'яте місце посіла сім'я Амбані, що володіє найбільшим індійським холдингом Reliance Industries Limited. Їх багатство становить 50,4 мільярда доларів.

Замикають десятку власники американської компанії Cargill Inс. – сім'ї Каргілл і Макміллан. Їх загальний статок оцінюється в 42,9 мільярда доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журнал Forbes підрахував статки популярних реперів і склав рейтинг найбагатших із них.

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