Коломойський може зірвати кредит МВФ — економіст

Міжнародні партнери України стривожені внутрішньою політикою Офісу президента, зокрема впливом мільярдера Ігоря Коломойського.

Як заявив у коментарі OBOZREVATEL економіст Сергій Фурса, іноземних партнерів України хвилює майбутнє ПриватБанку.

"Що стосується Коломойського, він дійсно є проблемою, тому що чітко і публічно всі наші західні партнери окреслили червоні лінії, і ПриватБанк — за їхніми межами. Тобто наша співпраця з МВФ залежить від вирішення проблеми ПриватБанку, а якщо точніше — невирішення її на користь Коломойського.

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Україна може отримати 5 млрд доларів

Якщо питання буде вирішено на його користь, це точно може паралізувати будь-яку співпрацю", — підкреслив Фурса.

Раніше ж політологи й експерти безпосередньо пов'язали вплив Ігоря Коломойського на владу в Україні. Прикладом цього може бути резонансне фото бізнесмена в оточенні перших осіб держави в Офісі президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом про надання нового кредиту. Цього разу йдеться про суму в розмірі $5 млрд доларів.

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