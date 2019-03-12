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"Навіщо годуєте чудовисько?" США задумали новий удар по трубопроводу Путіна

3.9тЧитати матеріал російською

Влада США має намір ввести санкції щодо інвесторів і компаній, які займаються прокладкою трубопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на кількох чиновників адміністрації США. Відзначається, що обмеження будуть введені в якості поправок до вже діючого пакету санкцій проти Росії, пише "РБК".

За даними джерел, президент США Дональд Трамп вважає підтримку будівництва газопроводу несумісною з військовою допомогою США Європі.

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"Північний потік-2"

"Північний потік-2"

РБК

"Якщо ви хочете, щоб ми захищали вас від чудовиська, навіщо ви його годуєте?" — цитують його слова.

У свою чергу німецький чиновник, знайомий з ходом будівництва трубопровода, сказав, що подібні заходи з боку Вашингтона приведуть до конфронтації не тільки з Німеччиною, а й з усією Європою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Австрії заявили, що російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" буде закінчено в строк, незважаючи на вплив поправок на Газову директиву ЄС.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
Росія
Тег
Північний потік - 2
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Юг Руси
Юг Руси
А страна "невесты Путина", зА СП-2
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Питон Каа
Питон Каа
Эти санкции только увеличат раскол между локомотивом ЕС - Германией и США. Ну а газопровод Россия в состоянии достроить и сама. Интересно, а куда в таком случае потечет венесуэльская нефть, которую закупает Роснефть? Уж не в КНДР ли, а бандерлоги? И не только нефть.
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Сита Європа знову топчеться по тих самих граблях, що і в 30-х роках минулого століття, тоді заграючи з гітлером, не розуміючи, що адольф у порівнянні з ординцем путлєром - миле дитя з підготовчої групи дитячого садочка.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Галич Станіслав, Нищая Украина уже топчится и танцюе гопака на граблях...лишь бы кто то на паперти подал.
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