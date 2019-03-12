"Навіщо годуєте чудовисько?" США задумали новий удар по трубопроводу Путіна

Влада США має намір ввести санкції щодо інвесторів і компаній, які займаються прокладкою трубопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на кількох чиновників адміністрації США. Відзначається, що обмеження будуть введені в якості поправок до вже діючого пакету санкцій проти Росії, пише "РБК".

За даними джерел, президент США Дональд Трамп вважає підтримку будівництва газопроводу несумісною з військовою допомогою США Європі.

"Північний потік-2" РБК

"Якщо ви хочете, щоб ми захищали вас від чудовиська, навіщо ви його годуєте?" — цитують його слова.

У свою чергу німецький чиновник, знайомий з ходом будівництва трубопровода, сказав, що подібні заходи з боку Вашингтона приведуть до конфронтації не тільки з Німеччиною, а й з усією Європою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Австрії заявили, що російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" буде закінчено в строк, незважаючи на вплив поправок на Газову директиву ЄС.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram