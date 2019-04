Націоналізацію ПриватБанку можуть визнати незаконною — ЗМІ

18 квітня в Окружному адмінсуді Києва під головуванням судді Павла Вовка, ймовірно, оголосять рішення, згідно з яким націоналізація "ПриватБанку" буде визнана незаконною.

Про це йдеться у матеріалі видання "Лівий берег". Зазначимо, що діло розглядається з червня 2017 року в закритому режимі.

Видання зазначає, що оголошення цього вердикту можуть перенести на 22 квітня — на наступний день після виборів, але ситуація від цього не зміниться.

"На жаль для нас, рішення буде абсолютно правове. Навряд чи ви знайдете хоч одного кваліфікованого юриста, який скаже, що воно сфабриковане, "притягнуте за вуха", — заявив один із членів команди чинного президента.

Він стверджує, що на етапі націоналізації Нацбанк часто діяв "на межі повноважень".

"Гарний приклад — операції зі списання рахунків "пов'язаних осіб". Конкретно — $250 млн братів Суркісів у кіпрській філії ПриватБанку. Нацбанк порахував їх "пов'язаними", оскільки брати Суркіси — і це не секрет — є бенефіціарами в низці проектів (екс-власника банку Ігоря. — Ред.) Коломойського. Однак у європейського правосуддя з цього приводу своя думка: якби вони були (в тих самих проектах, припустимо) мажоритарними акціонерами, впливали б на ухвалення стратегічних рішень — тоді звісно, а так — пряма дорога до Феміди. З посиланням на українську Конституцію, яка прямо забороняє вилучення власності без рішення суду", — зазначається у матеріалі.

Видання наголошує, що Окружний адмінсуд — лише перша інстанція. Далі — друга, апеляція і Верховний суд. Це може тривати мінімум шість-сім місяців, але швидше за все — навіть понад рік.

При цьому співрозмовники видання вважають, що навіть після рішення Окружного адмінсуду щодо ПриватБанку шанси, що фінустанова буде повернуто його колишнім власникам, вкрай низькі.

"Всі наші співрозмовники оцінюють цю ймовірність як вкрай низьку. Держава вже повноцінно отримала права володіння банком і процес практично незворотній. Інша річ — мирова угода. З боку держави її суб'єктом має виступити НБУ, далі — постанова Кабміну, що передбачає відшкодування збитку за рахунок бюджету", — наголошується у статті.

На думку авторів матеріалу наступне рішення суду може негативно вплинути на ситуацію з виплатою кредитів України.

"2019 рік — піковий щодо виплат зовнішнього боргу: Україна має повернути кредиторам аж $14,2 млрд. Без допомоги МВФ зробити цього ми не зможемо. А стан одного з системних державних банків і перспектива можливої виплати $2 млрд компенсації Коломойському лише погіршить ситуацію. Аж до проблем з отриманням Україною планових кредитів у травні і листопаді цього року. Що, логічно, цілком може відбитися на курсі долара та економічній ситуації в Україні", — підсумовується у статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Коломойський розраховує отримати моральну і матеріальну компенсації за націоналізацію ПриватБанку. Водночас він спростовує інформацію про виведення з фінустанови $5,5 млрд.

Раніше міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до завдавання фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона на Коломойського, Боголюбова, а також компанії Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно належать їм.

У цей самий період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд при цьому зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

