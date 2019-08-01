Націоналізація ПриватБанку незаконна? Суд ухвалив рішення щодо процесу

Касаційний госпсуд зупинив процес визнання недійсною процедури обміну та продажу акцій ПриватБанку державі – "ball-in".
Як повідомляє НВ, провадження зупинили до розгляду Верховною палатою Верховного Суду адміністративної справи.
Зазначимо, що в разі визнання судом незаконності процедури ball-in, ймовірно сам процес націоналізації установи був би також визнаний незаконним.
У цій справі вирішуватиметься питання про підвідомчість суперечок про визнання недійсними договорів купівлі акцій неплатоспроможного ПриватБанку у процесі його виведення з ринку у кінці 2016 року (процедурі bail-in). Сума bail-in склала 29 млрд грн.
"Предметом суперечки у даній справі є вимоги позивача панамської компанії THEO Worldwide Corporation про визнання недійсним договору придбання акцій додаткової емісії ПриватБанку в обмін на грошові зобов'язання банку перед компанією UK SPV Credit Finance PLC (так звана процедура bail-in) і стягнення збитків у сумі 663 тисяч доларів, які були частково задоволені судами попередніх інстанцій", – повідомляє видання.
Як третіх осіб на бік відповідача залучили Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Мінфін і НБУ, третіми особами на боці позивача стали GLAS Trust Corporation Limited, Deutsche Trustee Company Limited, Madison Pacific Trust Limited.
ПриватБанк
"Договори обміну зобов'язань (bail-in) на акції додаткової емісії ПриватБанку і наступні договори продажу акцій державі – технічна процедура націоналізації банку. Якщо визнати договори bail-in недійсними, то фактично націоналізація була проведена на підставі неправомірних договорів", – пояснили виданню обізнані джерела на юридичному ринку.
"Беручи до уваги те, що ця категорія суперечок зараз розглядається одночасно судами трьох юрисдикцій – громадянської, господарської та адміністративної, суд фактично визнав неможливим продовження розгляду даної справи до моменту остаточного висновку Великої палати Верховного Суду з даного питання", – зазначили юридичні представники ПриватБанку.
Вони додали, що якби Касаційний господарський суд не зупинив провадження у справі і розглянув його по суті, а Велика палата Верховного Суду надалі дійшла б висновку про підвідомчість суперечок даної категорії справ судам адміністративної юрисдикції, він вважався б таким, що не мав повноважень на ухвалення рішення у цій справі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Таким чином, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.
Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.
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