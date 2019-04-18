Націоналізацію ПриватБанку скасували: з'явилася реакція НБУ

Національний банк України не згоден з рішенням Окружного адміністративного суду Києва, який визнав незаконною приватизацію ПриватБанку. НБУ готується до подачі апеляційної скарги.

Як повідомляє прес-служба НБУ, рішення суду не набуло чинності і буде оскаржене Національним банком.

"Ми продовжимо доводити законність дій і рішень регулятора в апеляційній інстанції. Вкотре звертаємо увагу, що породжена судовими рішеннями правова невизначеність підриває фінансову стабільність", - повідомили в Юридичному департаменті Національного банку.

ПриватБанк kp.ua

Також наголошується, що НБУ звернеться в РНБО і Кабмін з приводу таких судових практик, які "шкодять міжнародному іміджу" України.

За словами першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової, міжнародні партнери України неодноразово наголошували на тому, що націоналізація ПриватБанку була важливим кроком для забезпечення фінансової стабільності.

"Рішення про виведення неплатоспроможного ПриватБанку за участю держави приймалося відповідно до норм чинного законодавства та було підтримано РНБО і урядом України з метою забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян. Законність рішень очевидна, і зворотна процедура в цьому питанні неможлива, адже для цього немає ні правових, ні економічних підстав. Після виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, ПриватБанк повністю перейшов на ринкову бізнес-модель і сьогодні є найприбутковішим українським банком і частиною стабільної і прозорої банківської системи", - зазначила вона.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов в держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень. В кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора - компанії EY.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Окружний адміністративний суд Києва під головуванням судді Павла Вовка визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Таким чином, він задовольнив позов екс-власника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Коломойський раніше заявляв, що розраховує отримати моральну і матеріальну компенсацію за націоналізацію ПриватБанку.

Раніше міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона до Коломойського, Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно належать їм.

В цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд при цьому зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь в розгляді справи. Відповідне рішення було прийнято на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

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