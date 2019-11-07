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7 листопада • оновлено в 15:25
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"Настала стагнація": у Путіна забили на сполох через санкції Європи

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Санкції Європейського Союзу створили серйозні проблеми для Російської Федерації і привели економіку країни до стагнації.

"Ці рішення повинні були вдарити по Росії. Так, вони нам створили серйозні складності, і ви знаєте, що в 2015 – 2016 роках наша економіка сповільнила темпи зростання, настала стагнація", – повідомив спікер Державної думи РФ В'ячеслав Володін, передає RT.

Однак, за його словами, в 2017 році Москва стала виходити з цієї ситуації, і протягом двох років економіка почала зростати.

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Спікер Державної думи зазначив, що за цей час Росія переорієнтувалася і сформувала для себе нові ринки.

"Якщо говорити про країни Євросоюзу, від цих санкцій вони, мабуть, страждають самі і страждають дуже сильно – втрати країн Євросоюзу становлять близько 100 млрд доларів", – резюмував він.

Санкції Європейського Союзу створили серйозні проблеми для Російської Федерації і привели економіку країни до стагнації

Санкції Європейського Союзу створили серйозні проблеми для Російської Федерації і привели економіку країни до стагнації

Нагадаємо, що 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії.

Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

"Настала стагнація": у Путіна забили на сполох через санкції Європи

Також проти Росії діють такі санкції:

  • обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів і їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

  • заборона на експорт та імпорт зброї;

  • заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

  • обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 вересня Комітет постійних представників країн Європейського Союзу погодив рішення про продовження індивідуальних санкцій проти фізичних та юридичних осіб у РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України.

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
В`ячеслав Володін
Місце
Росія
Тег
санкции
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
путин разорил россию и обокрал ее
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семенов Александр
семенов Александр
как всегда на Обозе, полное несоответствие заголовка - содержанию статьи, В Статье говорится, что несмотря на санкции Россия в 2017 году начала выходить из стагнации, Ну а заголовок вы и сами видели .
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росия банкрот
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