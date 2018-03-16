Наскільки в Україні може вирости тариф на газ і на що це вплине: розрахунки

В Україні вже незабаром можуть підвищити тариф на газ для населення. Одна з головних рекомендацій МВФ - утримувати тариф на газ на рівні імпортного паритету. Українська влада в підписаному меморандумі взяли на себе зобов'язання кожні півроку перераховувати вартість "блакитного палива". У жовтні 2017 го, перед початком опалювального сезону, уряд не наважився піднімати ціни, проте вже в квітні до цього питання доведеться знову повернутися. За все ще діючою формулою за різними оцінками газ може подорожчати на 62%, при цьому Кабінет міністрів розглядає можливість змінити формулу утворення тарифу. І нову формулу ще доведеться узгодити з МВФ.

"Обозреватель" розібрався, як може змінитися тариф на блакитне паливо в Україні і на кого це вплине.

Чи підвищать тариф на газ і як можуть змінитися ціни

"Тариф на газ в цьому опалювальному сезоні підвищувати не будемо", - заявив в кінці січня прем'єр-міністр Володимир Гройсман. При цьому варто враховувати, що кінець опалювального сезону настає вже через кілька тижнів, а в підписаному меморандумі з МВФ уряд узяв на себе зобов'язання перерахувати тариф в квітні 2018 го. Тобто вартість газу для українців повинні переглянути через лічені тижні.

На даний момент ціна залежить виключно від постанови Кабінету міністрів, ще кілька років тому уряд забрав на себе функції визначати вартість "блакитного палива". МВФ, ЄБРР, ЄС та інші партнери і кредитори України наполягають: ціна на український газ для населення повинна бути на рівні імпортного паритету. Це нібито одне з головних умов повноцінної роботи ринку газу в країні.

Уряд з такою рекомендацією погодилося. А в постанові Кабміну №187 прописали формулу розрахунку: середню вартість блакитного палива на німецькому хабі за 12 місяців переводять в гривні, додають до отриманої суми транспортування, податки, націнку. Після отриману цифру повинні порівняти з чинним тарифом. І якщо виявиться, що вона як мінімум на 10% відрізняється, то тариф для населення повинні автоматично прирівнювати до того, що порахували за формулою. Перший раз за вказаною методикою повинні були переглянути тариф ще в жовтні минулого року. Тоді "Нафтогаз" підрахував, що блакитне паливо для українців має подорожчати аж на 17%.

Однак, Кабінет міністрів піднімати тариф не став. В кінці минулого року представник МВФ в Україні Йост Люнгман в черговий раз нагадав - утримування тарифу на газ на рівні імпортного паритету є "зобов'язанням України за програмою, яку підтримує МВФ". Або Україна перегляне вартість газу, або доведеться справлятися без чергового кредитного траншу. А в умовах, коли на наступні кілька років припадають великі платежі за старими боргами, впоратися без Фонду буде складно. Уже відомо, що за формулою відповідно до 187-ї постанови Кабмін піднімати тариф на газ не згоден. Цю інформацію підтвердили "Обозревателю" і наближені до переговорного процесу з МВФ джерела.

Є й інший варіант: змінити період, за який вираховують середню ціну на газ на німецькому хабі, і виключити з тарифу транспортування газу з Дюссельдорфа. В такому випадку вартість блакитного палива може вирости для українців на 12-14%. А по "старій" формулою - на 62%.

Як може подорожчати газ в Україні

Варто відзначити, що зазначені розрахунки - лише попереднє оцінки. Однозначно визначити, як будуть змінюватися ціни на німецькому хабі, не можна, пояснює директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев. При цьому експерт упевнений: український уряд виявився в складній ситуації. З одного боку, меморандум підписали, кредитний транш від МВФ отримали, а з іншого боку - якщо підвищити тариф на газ, то в Україні подорожчає все комунальні послуги. "Не знаю, як тут надійде уряду. Я не заздрю ​​тим, хто веде переговори з МВФ. Позиції української сторони в цьому питанні дуже хиткі", - пояснює Рябцев. Більш того, нову формулу ще належить узгодити з експертами Фонду.

У той же час Володимир Гройсман зовсім впевнений, що протягом двох років ціни на газ в Україні можна буде знизити. Правда, при певних умовах. Якщо обсяги українського видобутку будуть рости, а споживання завдяки енергоефективності скорочуватися, то вже до 2020-го, за оцінками уряду, можна буде повністю відмовитися від імпорту блакитного палива. І якщо до цього моменту в Україні повноцінно запрацює ринок газу, то тариф може значно знизитися. Але існуючу проблему з необхідністю підвищувати тариф на газ вже в квітні ця перспектива не вирішує.

Після газу подорожчають й інші комунальні послуги: скільки доведеться платити

Якщо тариф на газ піднімуть, то слідом подорожчає гаряча вода, опалення, пояснює координатор житлових програм "Опори" Тетяна Бойко. Справа в тому, що близько 70% у вартості тепла - витрати на блакитне паливо. Така ж ситуація і з гарячою водою. При цьому експерт вважає, що вартість газу може збільшитися приблизно на 20%, але вже з жовтні цього року або навіть з 2019-го.

У консенсус-прогнозі Міністерства економічного розвитку і торгівлі припускають зростання тариф на газ в цьому році на 19%, а на опалення, гарячу воду і електроенергію - на 20%.

Правда, в Нацкомісії в сферах енергетики і комунальних послуг вже заявили, що вартість "струму" в цьому році не переглядатимуть. Більш того, "Обозреватель" публікував розрахунки комісії, згідно з яким тариф на електроенергію повинен бути на 49% вище , але піднімати ціни будуть тільки влітку 2019 го.

Новини Британія відмовиться від російського газу

Для прикладу розрахуємо, як можуть змінитися суми в платіжках, якщо тариф на газ піднімуть на 14% і пропорційно подорожчають гаряча вода і опалення. Так, відповідно до соціальних норм споживання, сім'я з трьох осіб в столичній квартирі площею 40 квадратних метрів може "намотати" тепла на 2337 грн, газу майже на 70 грн і гарячої води на 367 грн. Якщо ж перерахувати платіжки за нормативами за умови, що зазначені послуги подорожчають на 14%, за опалення доведеться заплатити на 327 грн (більш 2664 грн), за газ на 9 грн більше (79 грн), а за гарячу воду на 74 грн більше ( 441 грн).

Остаточне рішення про те, чи подорожчає в Україні газ, вже в найближчі тижні прийме уряд. Від цього рішення будуть залежати не тільки тарифи на комуналку, але і подальшу співпрацю з МВФ, а разом з ним і іншими міжнародними кредиторами.