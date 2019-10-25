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25 жовтня • оновлено в 23:02
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"Наші діти голодують!" Шахтарі виступили з жорсткою вимогою до Зеленського

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Шахтарі з міста Гірське (Луганська область) закликали владу погасити перед ними заборгованості по зарплатах.

З таким зверненням до президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Олексія Гончарука звернувся в ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером представник Незалежної профспілки гірників України (НПГУ) Віктор Видиш.

"Хочу, щоб голодні шахтарі були почуті. Щоб прийняли екстрені заходи і ці питання були вирішені... Нашу шахту треба рятувати. Шахта 120 років годує наш містечко і навколишні селища", - сказав він.

Віктор Видиш

Віктор Видиш

Видиш зазначив, що шахту ДП "Первомайськвугілля" могли затопити, якби її знеструмили. Однак гірники мають намір боротися за шахту і домогтися справедливості.

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Люди передали повідомлення влади плакатами: "Наші діти голодують", "Віддайте нашу зарплату", "Ні закриттю шахт".

Шахтарі звернулися до Зеленського

Шахтарі звернулися до Зеленського

Глава НПГУ Михайло Волинець також пригрозив владі протестами, зазначивши, що "шахтарі купують квитки на 29 жовтня до Києва в один кінець, вони не збираються їхати додому".

"Чотири місяці вже не виплачена зарплата. Заборгованість становитиме, з урахуванням нарахованої за жовтень, понад 300 мільйонів гривень. І ніхто не збирається виплачувати цю зарплату", - заявив він.

Михайло Волинець

Михайло Волинець

Як писав OBOZREVATEL, бізнесмен Ігор Коломойський призначив в менеджмент ПАТ "Ценренерго" своїх людей, які, ймовірно, допомогли йому оволодіти 700 млн грн, яких недорахувалися в компанії за останні 4 місяці.

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Особи
Володимир Зеленський Олексій Гончарук Волинець Михайло
Місце
Україна Луганськ
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Если по хорошему эту шахту надо закрыть людям выплатить зарплату и поставить на биржу с выплатой на год
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Пуйло между прочим такие шахты уничтожил
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
В Англии не смотря на протесты такие шахты закрыли, 120 лет это уже хлам причём нерентабельный
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