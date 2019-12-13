"Народ не щасливий": IТшники забили на сполох через обвал долара

Співробітники IТ-компаній в Україні, які отримують доходи у валюті, забили на сполох через різке зміцнення гривні.

На популярних тематичних форумах тема про курс долара (Коли подорожчає долар? Сил вже немає) набрала за пару місяців понад 1000 коментарів, повідомляє liga.net.

"Продовжують платити за поточним курсом. Співробітники бурчать, що курс щомісяця падає під видачу зарплати", – повідомив співробітник EPAM.

"Зарплати не піднімають. Тому що сума обумовлена в доларах. Звичайно, народ не щасливий від цього факту", – зазначив співробітник Luxoft.

"Люди не раді, звичайно. Особливо колега, який зараз хоче купити квартиру і йому доводиться здавати долари. На компанію ніхто взагалі не скаржиться. У компанії нічого не змінилося взагалі і, швидше за все, не буде змінюватися. Бурчать тільки на економіку", – резюмував співробітник Ciklum.

Співробітники IТ-компаній в Україні, які отримують доходи у валюті, забили на сполох через різке зміцнення гривні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 грудня Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо долара на позначці 23,93 грн/$. Нижче курс був тільки у січні 2016 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозував, що до кінця 2019 року долар коштуватиме в середньому 26,75 грн/$.

У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а у 2021 році коштуватиме 28,7 грн/$.

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