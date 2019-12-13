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13 грудня • оновлено в 05:25
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"Народ не щасливий": IТшники забили на сполох через обвал долара

1.4т
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Співробітники IТ-компаній в Україні, які отримують доходи у валюті, забили на сполох через різке зміцнення гривні.

На популярних тематичних форумах тема про курс долара (Коли подорожчає долар? Сил вже немає) набрала за пару місяців понад 1000 коментарів, повідомляє liga.net.

"Продовжують платити за поточним курсом. Співробітники бурчать, що курс щомісяця падає під видачу зарплати", – повідомив співробітник EPAM.

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"Зарплати не піднімають. Тому що сума обумовлена в доларах. Звичайно, народ не щасливий від цього факту", – зазначив співробітник Luxoft.

"Люди не раді, звичайно. Особливо колега, який зараз хоче купити квартиру і йому доводиться здавати долари. На компанію ніхто взагалі не скаржиться. У компанії нічого не змінилося взагалі і, швидше за все, не буде змінюватися. Бурчать тільки на економіку", – резюмував співробітник Ciklum.

Співробітники IТ-компаній в Україні, які отримують доходи у валюті, забили на сполох через різке зміцнення гривні

Співробітники IТ-компаній в Україні, які отримують доходи у валюті, забили на сполох через різке зміцнення гривні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Місце
Україна
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Mega Death
Mega Death
Xoxлы начали догадываться))), что их ту-по обворовывают))
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