Нардеп засвітив у Раді розкішний годинник Rolex за $12 тисяч: опубліковані фото

Позафракційний народний депутат Валерій Давиденко прийшов на засідання Верховної Ради з годинником вартістю понад 12 тисяч доларів.

Зокрема, в об'єктив камери потрапила дорога модель годинника Rolex. Про це повідомляє "Апостроф".

Давиденко – чернігівський бізнесмен, колишній нардеп від БПП. У 2013-2014 роках він обіймав посаду заступника міністра аграрної політики і продовольства в уряді Віктора Януковича.

Нещодавно Давиденко увійшов до депутатської групи "Довіра".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Верховній Раді сфотографували одного з народних депутатів, який у сесійній залі перераховував пачку грошей. На кадрах парламентар, обличчя якого закрито головним убором, перераховує купюри і ховає їх у кишеню піджака

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