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14 січня • оновлено в 16:38
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Нардеп засвітив у Раді розкішний годинник Rolex за $12 тисяч: опубліковані фото

1.3т
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Позафракційний народний депутат Валерій Давиденко прийшов на засідання Верховної Ради з годинником вартістю понад 12 тисяч доларів.

Зокрема, в об'єктив камери потрапила дорога модель годинника Rolex. Про це повідомляє "Апостроф".

Давиденко – чернігівський бізнесмен, колишній нардеп від БПП. У 2013-2014 роках він обіймав посаду заступника міністра аграрної політики і продовольства в уряді Віктора Януковича.

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Нещодавно Давиденко увійшов до депутатської групи "Довіра".

Нардеп засвітив у Раді розкішний годинник Rolex за $12 тисяч: опубліковані фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Верховній Раді сфотографували одного з народних депутатів, який у сесійній залі перераховував пачку грошей. На кадрах парламентар, обличчя якого закрито головним убором, перераховує купюри і ховає їх у кишеню піджака

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Ш. Олег
Ш. Олег
Во-первых, "Rolex" - это дурной вкус, а во-вторых, $12 тысяч для этой марки - не так уж и много. :)
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
О порошенковец бывший)))))))
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