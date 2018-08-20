Нардеп від БПП купив компанію Януковича на Донбасі: що відомо

Бізнесмен і депутат Верховної Ради від фракції БПП Максим Єфімов підтвердив купівлю одного з найбільших виробників електроенергії - компанії "Донбасенерго".

В інтерв'ю "Економічній правді" він не назвав терміни, коли його структури увійдуть до складу прямих або опосередкованих акціонерів "Донбасенерго".

"Загадувати щодо термінів - неправильно. За дорожньою картою, яка визначена, - протягом півроку. Загалом домовленості вже досягнуто, а формальні процедури ще не виконані. Я публічна людина, і щойно це станеться, це відіб'ється у моїй електронній декларації", - сказав Єфімов.

Максим Єфімов

Раніше повідомлялося, що структурам нардепа буде проданий весь пакет Олександра Януковича і його молодшого ситуативного бізнес-партнера Ігоря Гуменюка в "Донбасенерго" - 60,8% акцій. Наразі цей пакет оформлений на ЗАТ "Енергоінвест холдинг".

Зазначимо, що ПАТ "Донбасенерго" у січні-червні 2018 року отримало чистий прибуток у розмірі 197,986 млн грн проти 314,244 млн грн чистого збитку за аналогічний період минулого року. Чистий дохід генкомпанії за перше півріччя зріс у 1,9 рази - до 2 млрд 799,725 млн грн, тоді як валовий прибуток знизився майже вдвічі - до 436,368 млн грн.

"Донбасенерго" володіє Старобешівською (розташована на окупованій території) і Слов'янською ТЕС сумарною встановленою потужністю 2880 МВт. В кінці березня 2017 року "Донбасенерго" заявило про втрату контролю над роботою Старобешівської ТЕС, а також частиною структурних одиниць, розташованих на тимчасово непідконтрольній території.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 серпня стало відомо, що Старобешівська ТЕС стала працювати в половину власної потужності через нестачу сировини для генерації енергії. Це загрожує масштабними відключеннями електрики у "ДНР".