Найдовший у світі: Boeing представив новий пасажирський літак

Американська корпорація Boeing презентувала найдовший пасажирський літак у світі – далекомагістральний лайнер 777-9X.

Презентація відбулася у закритому режимі на підприємстві компанії у місті Еверетт, штат Вашингтон, передає CNN.

Boeing 777-9X обладнаний новітніми двигунами GE9X, найбільшими в світі авіаційними силовими установками, а також композитним крилом.

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Залежно від версії авіалайнера його довжина становитиме до 77 метрів, розмах крила – 71,6 метра.

Максимальна злітна вага літака – 351,5 тонни. Авіалайнер зможе виконувати рейси на відстань понад 14 тисяч кілометрів.

Залежно від версії Boeing буде перевозити від 400 до 425 пасажирів.

Twitter Sam Chui

Twitter Sam Chui

Twitter Sam Chui

Twitter Sam Chui

Нагадаємо, що раніше американська корпорація відмовилася від проведення презентації новітнього літака Boeing 777X через катастрофу пасажирського лайнера в Ефіопії. Запланована на 13 березня презентація лайнера була відкладена.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

10 березня літак авіакомпанії Ethiopian Airlines зі 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Ефіопії. На борту перебували громадяни 33 країн. Це була вже друга смертельна катастрофа з літаком Boeing 737 MAX.

13 березня рішення про заборону використання Boeing 737 MAX прийняло керівництво Канади. У країні заборонили комерційні та пасажирські перельоти.

За день до цього всі польоти цієї моделі призупинило Європейське агентство авіаційної безпеки. Заборона торкнулася всіх країн-учасниць ЄС. Аналогічний крок зробили і в Україні.

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