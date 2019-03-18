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Найдовший у світі: Boeing представив новий пасажирський літак

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Американська корпорація Boeing презентувала найдовший пасажирський літак у світі – далекомагістральний лайнер 777-9X.

Презентація відбулася у закритому режимі на підприємстві компанії у місті Еверетт, штат Вашингтон, передає CNN.

Boeing 777-9X обладнаний новітніми двигунами GE9X, найбільшими в світі авіаційними силовими установками, а також композитним крилом.

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Залежно від версії авіалайнера його довжина становитиме до 77 метрів, розмах крила – 71,6 метра.

Максимальна злітна вага літака – 351,5 тонни. Авіалайнер зможе виконувати рейси на відстань понад 14 тисяч кілометрів.

Залежно від версії Boeing буде перевозити від 400 до 425 пасажирів.

Найдовший у світі: Boeing представив новий пасажирський літак

Twitter Sam Chui

Найдовший у світі: Boeing представив новий пасажирський літак

Twitter Sam Chui

Найдовший у світі: Boeing представив новий пасажирський літак

Twitter Sam Chui

Найдовший у світі: Boeing представив новий пасажирський літак

Twitter Sam Chui

Нагадаємо, що раніше американська корпорація відмовилася від проведення презентації новітнього літака Boeing 777X через катастрофу пасажирського лайнера в Ефіопії. Запланована на 13 березня презентація лайнера була відкладена.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 10 березня літак авіакомпанії Ethiopian Airlines зі 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Ефіопії. На борту перебували громадяни 33 країн. Це була вже друга смертельна катастрофа з літаком Boeing 737 MAX.

  • 13 березня рішення про заборону використання Boeing 737 MAX прийняло керівництво Канади. У країні заборонили комерційні та пасажирські перельоти.

  • За день до цього всі польоти цієї моделі призупинило Європейське агентство авіаційної безпеки. Заборона торкнулася всіх країн-учасниць ЄС. Аналогічний крок зробили і в Україні.

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США
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