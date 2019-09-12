"Найближчим часом": у Зеленського захотіли повернути "Укрзалізницю" Кабміну

Міністерство інфраструктури має намір повернути собі контроль над ПАТ "Укрзалізниця".

"Я вже ініціював це питання перед прем'єр-міністром", – повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, вже готуються необхідні зміни до відповідного положення про УЗ.

Міністр інфраструктури зауважив, що передача залізничного оператора України може відбутися вже найближчим часом.

"Думаю, найближчим часом почнемо... Якщо за транспортні стратегію і інфраструктуру відповідає Міністерство інфраструктури, то логічно, що залізниця як невід'ємна частина всього цього живого організму має повернутися назад", – резюмував Криклій.

Міністерство інфраструктури має намір повернути собі контроль над ПАТ "Укрзалізниця"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше команда президента Володимира Зеленського запропонувала розділяти і продавати по частинах великі державні компанії-монополісти.

"Ті монстри, які існують, мають бути вбиті і розчленовані. Я маю на увазі НАК "Нафтогаз України", "Укрзалізницю". Ті монстри, які заважають жити і дихати не дають, типу Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ), Укрспирту, мають просто піти", – повідомив позаштатний радник голови держави, економіст Олег Устенко.

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