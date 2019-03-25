Найбільший авіаперевізник України зробить платною популярну послугу

Міжнародні авіалінії України (МАУ) введуть з вівторка, 26 березня, плату за зміну місця у салоні літака під час онлайн-реєстрації на всіх своїх рейсах.

Розмір збору залежить від напрямку і розташування крісла в салоні літака, повідомляє "Ліга:Закон".

Зокрема, для внутрішніх рейсів він становитиме від 3 до 11 євро, для міжнародних середньомагістральних – від 4 до 15 євро, для далекомагістральних – від 9 до 40 євро.

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Якщо ж одне бронювання включає декількох пасажирів, то система посадить їх поруч.

Одночасно з цим найбільший авіаперевізник України розглядає можливість збільшення періоду онлайн-реєстрації для пасажирів економ-класу з 48 до 78 годин до вильоту.

Раніше пасажири МАУ під час онлайн-реєстрації могли безкоштовно змінити надане системою місце. Плата стягувалася тільки під час вибору місць в аварійних рядах або в перших шести рядах економ-класу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 січня стало відомо, що МАУ посилила правила провезення ручної поклажі. Пізніше довкола компанії розгорівся скандал: киянку мало не пустили на борт через суперечку щодо ручної поклажі.

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