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27 вересня • оновлено в 19:21
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"Найбільша частка в енергетиці": світові напророкували рекордну потребу в нафті

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Генеральний секретар Організації країн – експортерів нафти Мохаммед Баркіндо прогнозує, що попит на сировину зросте до 112 млн барелів на день до 2040 року.

"Нафта і газ залишатимуться найбільшою часткою енергетики до 2040 року", – повідомив він на енергетичному форумі Kazenergy у Казахстані, передає "Інтерфакс".

За його словами, велика частина сировини буде поставлятися з країн, що розвиваються з швидким зростанням населення і міцним економічним зростанням.

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Баркіндо також підкреслив, що ОПЕК незабаром опублікує світовий огляд з довгостроковим прогнозом на нафтогазову галузь.

"Ця та інші публікації, які ми розробляємо, ґрунтуються на ретельному аналізі, дослідженні. І наше дослідження говорить нам про те, що нафтогаз і вся індустрія буде превалювати", – резюмував він.

Очікується, що попит на нафту зросте до 112 млн барелів на день до 2040 року

Очікується, що попит на нафту зросте до 112 млн барелів на день до 2040 року

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 14 вересня безпілотники атакували найбільше в Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і нафтове родовище Хурайс.

  • Через вибухи і пожежі було припинено виробництво нафти в обсязі 5,7 млн барелів на добу – близько половини всього обсягу, що видобувається у країні.

  • Відповідальність за атаку на саудівські об'єкти взяли на себе єменські повстанці-хусити.

  • Ціни на нафту еталонних марок зросли в ході азіатських торгів після вибухів і пожеж на саудівських нафтових об'єктів.

  • Зокрема вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 66,21 долара за барель, що на 9,1% вище за рівень закриття попередньої сесії.

  • У перші секунди після відкриття торгів зростання склало 12%. Це найбільший стрибок із моменту початку торгів у 1988 році.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Теги
нафта Організація експортерів нафти (ОПЕК)
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Во, во !! Вот точно такие же исследования делал ка-цап-ский Газпром в напчале 2000-х. Так газпрмовские ученые -зад*очёные совершенно точно определили что сланцевому газу звиздец, что сланец никогда не будет дешевле классического газа, а трубная транспортировка всегда останется самой дешевой в мире. От тока чот нынчен в этом Газпроме быстро наклапдывают в штаны от того, что американцы поставляют сланцевый СПГ да еще и гораздо дешевле чем ка-ца-пы торгуют свой трубопроводный газ в Европе
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Levitsky Valery, Так почему же ваш хаз дороже российского и дороже намного?
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Гусенцова Галина, Галка, это у вас укма как у Зюзи под хвостиком. Украина покупает газ на спотовом пынке Европы. Это как раз тот самый американский дешевый газ. А у ка-ца-пья, что касается газа, только дешевые понты в ходу
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Только что писали "мерседес переходит на электричество, нефть никому больше не надо, рашкафсьо!" А тут такая зрада
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yeah irrelevant
yeah irrelevant
Кристина Стефанова, Ну перейдет, и что? от АЭС немцы отказались, абсолютное большинство их электростанций это ТЭС. Какая разница жечь газ на электростанции или бензин в автомобиле?
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Гусенцова Галина, Тупая ты Галя. Кизяки как раз в ка-цап-стане обретаются. Есть донские кизяки, оренбургские кизяки, уральские, сибирские кизяки. Всему этому ка-цап-скому кизячеству ВСУ, начиная с 2014 года, 3,14здюлей регулярно вламывает на Донбассе. Ну а уж то, что эти кизяки тупые, так это непреложное качество любого ка-ца-па
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