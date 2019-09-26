"Найбільша частка в енергетиці": світові напророкували рекордну потребу в нафті

Генеральний секретар Організації країн – експортерів нафти Мохаммед Баркіндо прогнозує, що попит на сировину зросте до 112 млн барелів на день до 2040 року.

"Нафта і газ залишатимуться найбільшою часткою енергетики до 2040 року", – повідомив він на енергетичному форумі Kazenergy у Казахстані, передає "Інтерфакс".

За його словами, велика частина сировини буде поставлятися з країн, що розвиваються з швидким зростанням населення і міцним економічним зростанням.

Баркіндо також підкреслив, що ОПЕК незабаром опублікує світовий огляд з довгостроковим прогнозом на нафтогазову галузь.

"Ця та інші публікації, які ми розробляємо, ґрунтуються на ретельному аналізі, дослідженні. І наше дослідження говорить нам про те, що нафтогаз і вся індустрія буде превалювати", – резюмував він.

Очікується, що попит на нафту зросте до 112 млн барелів на день до 2040 року

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 вересня безпілотники атакували найбільше в Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і нафтове родовище Хурайс.

Через вибухи і пожежі було припинено виробництво нафти в обсязі 5,7 млн барелів на добу – близько половини всього обсягу, що видобувається у країні.

Відповідальність за атаку на саудівські об'єкти взяли на себе єменські повстанці-хусити.

Ціни на нафту еталонних марок зросли в ході азіатських торгів після вибухів і пожеж на саудівських нафтових об'єктів.

Зокрема вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 66,21 долара за барель, що на 9,1% вище за рівень закриття попередньої сесії.

У перші секунди після відкриття торгів зростання склало 12%. Це найбільший стрибок із моменту початку торгів у 1988 році.

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