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13 березня • оновлено в 10:17
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Скільки втратили 20 найбагатших людей світу через крах на біржах

1.4т
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20 найбагатших людей світу за добу втратили близько $78 млрд через обвал ключових індексів на фондових біржах.

Найбільших втрат зазнав глава корпорації Amazon Джефф Безос – майже $8 млрд, свідчать дані Forbes.

Статки генерального директора французької групи компаній Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно за добу зменшилися на $7,7 млрд.

Глава Facebook Марк Цукерберг втратив $5,7 млрд, а мільярдер Ларрі Еллісон – $5,6 млрд.

Головні фондові індекси Європи в четвер, 12 березня, відкрилися падінням на 5-6%. Британський індекс FTSE 100 знизився на 4,9%, до 5587,95 пункту.

Одночасно з цим французький CAC 40 впав на 4,7%, до 4396,3 пункту, а німецький індекс DAX – на 5,3%, до 9887,71 пункту.

Торги в США також відкрилися обвалом. Падіння S&P 500 перевищило 7%.

20 найбагатших людей світу за добу втратили близько $78 млрд через обвал ключових індексів на фондових біржах

20 найбагатших людей світу за добу втратили близько $78 млрд через обвал ключових індексів на фондових біржах

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • До цього біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, який трапився після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти.

  • Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.

  • Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Фондовий ринок
Особи
Марк Цукерберг Джефф Безос
Місце
США
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