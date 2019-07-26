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"Нахабство захмарне!" Скандал в УЗ з чашками по 2 тисячі грн отримав несподіване продовження

2.1т Читати матеріал російською

Державна компанія "Укрзалізниця" скасувала закупівлю склянок по 2 тис. грн після того, як в ЗМІ і соцмережах розгорівся скандал.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook глава правління компанії Євген Кравцов. Він підкреслив, що замовлення підстаканників вже зупинено.

"Пити чай зі склянок по 2000 гривень точно не смачніше. Хоча там є коробка і ложка з логотипом може тому на них хотіли витратити понад мільйон. Нахабство у деяких захмарне. Закупівлю підстаканників зупинив", - сказано в повідомленні.

За його словами, він вже дав розпорядження на ці гроші додатково закупити рідке мило в пасажирські поїзди.

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"Якщо рахувати навскидку, то за мільйон можна купити близько 30 тонн мила. На наступному тижні будуть відрядження - якраз особисто перевірю його наявність в вагонах", - підсумував глава УЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в поїзді "Укрзалізниці" проходженням Ізмаїл-Київ в одному з вагонів під час руху випало вікно і травмувало дитину.

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Особа
Євген Кравцов
Місце
Україна
Теги
Укрзалізниця скандали
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Сало Уронили
Сало Уронили
омелян хотел баблишка по легкому срубить для своих американских детей
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