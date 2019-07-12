"Нагальна потреба": ЄС поставив вимогу розділити "Нафтогаз"

Глава представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що анбандлінг НАК "Нафтогаз України" є нагальною потребою.

"Важливо було б, щоб незалежний і компетентний енергетичний регулятор діяв в Україні. Як ми знаємо, анбандлінг "Нафтогазу" перетворився вже у нагальну потребу", – повідомив він під час прес-конференції, передає УНІАН.

Мінгареллі також акцентував увагу на тому, що Європейська комісія готова сприяти налагодженню відносин в енергетичній сфері з Російською Федерацією.

За його словами, це необхідно щоб Україна продовжувала залишатися транзитером газу.

Анбандлінг – це процес, за допомогою якого компанія з різними напрямками діяльності зберігає основний бізнес і продає активи, виробничі лінії, підрозділи або дочірні компанії з метою створення більш ефективної структури.

У випадку "Нафтогазу" це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від видобутку і постачання газу і електроенергії.

Глава представництва Європейського Союзу в Україні заявив, що анбандлінг є нагальною потребою

Нагадаємо, що голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року тягнутиме час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні й, за відсутності нових договорів, може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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