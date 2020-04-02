Нафту нікуди дівати: стали відомі наслідки конфлікту РФ і Саудівської Аравії

Безпрецедентний спад попиту на нафту прзвів до того, що скоро закінчиться місце для зберігання всіх непотрібних барелів, однак вже завтра надлишок може раптово перерости в дефіцит сировини.

"Ринок починає сигналізувати про те, що не тільки немає попиту на цю нафту, але її просто нікуди дівати", - сказав Джефф Вілл, старший енергетичний аналітик Neuberger Berman, пише CNN.

Сховища, нафтопереробні заводи, термінали, кораблі і трубопроводи можуть в кінцевому підсумку досягти меж своєї ємності, чого не було з 1998 року, згідно з Goldman Sachs.

Хоча основні ціни на нафту, такі як West Texas Intermediate і Brent, торгуються від 20 доларів за барель, деякі регіональні ціни недавно впали до однозначних цифр.

Один варіант зберігання: завантаження всієї додаткової нафти на кораблі. Близько 20% світового парку дуже великих перевізників сирої нафти можуть стати плавучими сховищами. Але навіть це не поглине надлишки.

Нафтовий надлишок створює сценарій, коли ціни на деякі "маловідомі" сорти нафти вже практично опустилися нижче нуля. Частині виробників нафти при такому сценарії доведеться самим платити комусь, хто готовий буде забрати паливо.

Rystad Energy заявляє, що великі зупинки виробництва нафти почнуться у квітні і травні. Старі, менш продуктивні нафтові свердловини, швидше за все, будуть закриті першими.

Видання зазначає, що слабкий попит, викликаний пандемією коронавірусом, не буде тривати вічно. Зрештою, авіакомпанії знову піднімуться у повітря і почнуть купувати реактивне паливо. Водії будуть купувати більше бензину, коли повернуться до роботи.

"Але до того моменту нафтова промисловість може не добувати стільки нафти, скільки раніше, тому що свердловини закриті. Сьогоднішній нафтової надлишок може раптово перерости в завтрашній дефіцит нафти", - пише CNN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на ринку нафти призвів до парадоксальної ситуації в кінці березня: цінові формули на російську Urals почали відповідати негативним показникам.

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