Нафтова війна: Саудівська Аравія вирішила дотиснути Росію

Перед початком переговорів у форматі ОПЕК+, які повинні відбутися у четвер, 9 квітня, Саудівська Аравія домоглася поступок від Росії щодо обмеження видобутку нафти, проте вирішила натиснути ще.

Про це з посиланням на джерело в організації повідомив ТАСС.

"Вам (Росії) треба вдатися до більш глибокого скорочення", – передало джерело позицію Ер-Ріяда. Заради якого обсягу видобутку королівство вирішило натиснути на Москву, не уточнюється.

Нафтова війна

Раніше в Міненерго Росії повідомили, що готові скоротити видобуток на 1,6 мільйона барелів. При цьому джерела Reuters стверджують, що російська сторона готова обговорити зниження і на два мільйони барелів, однак таке рішення поки не ухвалено.

Ключовою суперечністю, як і раніше, залишається питання точки відліку, від якої введуть зниження видобутку. Саудівська Аравія має намір оцінювати від квітневого рівня видобутку, коли Ер-Ріяд і країни ОПЕК різко наростили його. Тим часом Росія, яка видобуток не нарощувала, хоче рахувати від середньоквартальних значень, інакше вона постраждає більше за інші країни.

Іншим важливим моментом в ході переговорів залишається позиція США. І Росія, і країни ОПЕК вимагають, щоб американські виробники взяли участь у регулюванні видобутку, проте президент США Дональд Трамп заперечує таку можливість. Джерела в американській адміністрації зазначають, що як заходи впливу на ринок Білий дім розглядає підвищення мит на імпорт нафти в США та санкції щодо Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, саме Трамп анонсував нові переговори у форматі ОПЕК+. Після спілкування з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом він оголосив, що з ринку може піти 10-15 млн барелів.

Передбачалося, що зустріч ОПЕК+ відбудеться 6 квітня, але її перенесли на 9 число. Однією з причин джерела називали суперечку між Москвою та Ер-Ріяд про винуватця початку цінової війни. Вони переклали відповідальність один на одного за падіння цін на сировину більш ніж удвічі на тлі обвального падіння попиту.

У російського президента тим часом виступили за спільну скоординовану дію в інтересах стабілізації ринку нафти.

Однак нафтовий ринок налаштований позитивно щодо майбутніх переговорів. Нафта марки Brent тримається на рівні 33 доларів за барель, що майже на 10 доларів вище, ніж у перших повідомленнях про угоду.

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